Juan Francisco Serrano repite como cabeza de lista del PSOE de Jaén al Congreso y José Latorre para el Senado

Comité Provincial del PSOE de Jaén. - PSOE JAÉN

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Provincial del PSOE de Jaén ha aprobado este miércoles su propuesta de candidatura para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en la provincia. Según ha informado la formación en una nota, la lista al Congreso está integrada por Juan Francisco Serrano, Isabel Uceda, Abelardo de la Rosa, Ainoa Caravaca y Joaquín Requena, mientras que la candidatura al Senado cuenta con José Latorre, Carmen Domínguez y Luis Romero.

El secretario general del PSOE provincial, Juan Latorre, ha destacado que la propuesta de candidatura "ha sido fruto de una intensa participación y debate en el seno de las agrupaciones municipales" de la provincia, que en los últimos días han celebrado sus asambleas para proponer "los nombres que han considerado más idóneos".

"Es una candidatura integrada por hombres y mujeres que tienen experiencia, pero que también atesoran juventud y renovación. Personas que vienen de todas las comarcas, que están comprometidas con la provincia y que están preparadas para asumir la responsabilidad de llevar la voz de Jaén al Congreso y al Senado. Y por supuesto para defender un proyecto que permita a nuestro país seguir avanzando por la senda de los derechos, las libertades, el respeto y la convivencia", ha subrayado.

En este sentido, Latorre ha asegurado que el PSOE de Jaén "sale a ganar" el 29 de noviembre en la provincia, donde "hay serias opciones de volver a ser la primera fuerza política si se logra una amplia movilización del electorado y se aglutina el voto de izquierdas".

Serrano repite como cabeza de lista provincial con respecto a las elecciones generales de julio de 2023, el resto de los miembros son nuevos en la papeleta. También repite el número uno por el Senado, José Latorre, quien estará acompañado por dos nuevas caras para la Cámara Baja como son Carmen Domínguez y Luis Romero.