Juan Marín pide al Gobierno que "no lance la pelota al tejado de las CCAA" ante situación de emergencia del coronavirus

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha pedido este martes al Gobierno central que "no mire para otro lado" ante la situación de emergencia en "todo el país" con el coronavirus y "no le lance la pelota al tejado de las comunidades" para mantener y atender los servicios.

"El Gobierno de España no puede pretender que las comunidades, que pueden llegar al colapso sanitario o a no tener la financiación necesaria para no poder atender la situación" hagan frente a estos servicios, por lo que ha reclamado "un fondo de contingencia del Gobierno para una situación extraordinario en todo el país".

De esta manera, ha instado al Ejecutivo central a tomar "algún tipo de decisión" al respecto para "no enviar esa responsabilidad a las comunidades". Ha hecho hincapié en que el presidente tiene que convocar urgentemente una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y una Conferencia de Presidentes, porque las decisiones sobre el desarrollo de determinados eventos no puede dejarse en manos exclusivas de las comunidades y que cada una decida, porque sería una "irresponsabilidad". El vicepresidente ha recalcado que el presidente del Gobierno tiene que ver que esta es su "responsabilidad".

En el caso del Gobierno andaluz, el vicepresidente ha asegurado que la Junta va viendo la evolución de las medidas y va tomando decisiones "permanentemente". Ha precisado que está reforzando los servicios sanitarios y ha comprado todo el material necesario, aunque no ha descartado que pueda haber "algún problema de suministro porque las propias empresas están teniendo dificultade para abastecer la gran demanda".

"Esto se ha hecho dotando de presupuesto a la Consejería de Sanidad y este pasado lunes en el Consejo de Gobierno se tomó la decisión de solicitar de manera urgente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Conferencia de Presidentes", ha subrayado.

"La Junta manda un mensaje de seguridad", ha insistido Marín, quien, no obstante, ha señalado que viendo las medidas que se han tomado en Madrid ante el aumento de casos en las últimas horas, se puede ver que "estas medidas pueden darse en cualquier momento en otras comunidades".

En este sentido, ha advertido de que será el Gobierno el que tendrá que decidir si las concentraciones de personas y las actividades en función del número de participantes se pueen seguir realizando o no.

"PREVLECE LA SALUD DE LAS PERSONAS"

"El Gobierno de España no puede ser ajeno a ello y la Junta tomará las decisiones que tenga que tomar en el momento que las tenga que tomar porque lo que tiene que prevalecer es la salud de las personas", ha asegurado.

Así, ha manifestado que en este momento no se contempla la posible suspensión de los eventos relacionados con la Semana Santa o de otras fiestas de primavera, pero sí es cierto que si mañana hay un acontecimiento deportivo, un concierto o un determinado número de personas que se congregan en cualquier actividad, lógicamente, si hay un riesgo para la salud, habrá que evitarlo.

Para Marín, no se trata de poner ahora la etiqueta a nada "de cerrado, clausurado o censurado", sino, sencillamente, de que "tenemos que ser responsables y si en un momento determinado, hay que tomar cualquier decisión, habrá que hacerlo". Ha sentenciado que si el Ministerio de Sanidad o la Consejería andaluza de Salud recomiendan cerrar o clausurar cualquier actividad, "se hará, porque por encima de todo está la salud de las personas".

Ha manifestado que, a pesar de la "poca confianza" que tiene en general en el nuevo Gobierno de España, está convencido de que el presidente, Pedro Sánchez, "no será tan irresponsable de no tomar una decisión de carácter general para todo el país y, concretamente, en relación con las concentraciones de personas en determinado de eventos, acontecimientos o actos".

Juan Marín ha considerado que dictar unas normas en relación con la concentración de personas es una "responsabilidad" del Gobierno central. "Si hay riesgos de contagios masivos, el Gobierno de España tendrá que decir dónde, cuándo o qué número de personas no puede concentrarse en determinados tipos de actividades", según ha señalado Juan Marín, para quien un asunto así no puede dejarse a la decisión de las comunidades.

Ha agregado que, afortunadamente en Andalucía, hasta ahora, la evolución del coronavirus está "controlada", lo que no quita que, en cualquier momento, pueda ocurrir lo que ha pasado en Comunidad de Madrid o en cualquier otro lugar de Europa. Ha insistido en que la Junta dispone de los medios necesarios para atender cualquier urgencia y ha apuntado que la gravedad de los pacientes que están siendo atendidos "no es extrema" y la mayoría está en sus domicilios.