Juana María González publica 'La llama afuera', una búsqueda del amor como fuerza que "trasciende lo humano"

La profesora e investigadora jiennense de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Juana María González autora del libro de poemas 'La llama afuera'. - JUANA MARÍA GONZÁLEZ

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La profesora e investigadora jiennense de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Juana María González ha publicado su primer libro de poemas, 'La llama afuera', una obra que aborda las distintas dimensiones del amor como "una búsqueda de algo que nos trasciende y que no podemos nombrar del todo". La autora presentará el libro el próximo 23 de octubre, a las 19,00 horas, en la librería Inusual de Granada, junto a Juan Andrés García Román y Rosa Berbel.

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha explicado que el título procede de un verso incluido en el libro y que resume su idea central, pues "habla de emociones que todo el mundo comparte, como la llama, que es el amor, el deseo, la vida, pero también lo sagrado que todos tenemos dentro". 'La llama afuera' plantea así la tensión entre aquello que llevamos dentro y el intento de comunicarlo a los demás.

Aunque el amor es el eje de la obra, la autora ha precisado que no se refiere únicamente al amor romántico, sino a "todos los tipos de amor". En este sentido, el verso "mi amor solo viaja como las esporas transportadas en silencio por abejas obreras" alude a un amor que, una vez entregado, "continúa su propio camino y puede sobrevivir incluso cuando quien lo siente ya no está".

La naturaleza ocupa también un lugar destacado en los poemas. Esporas, abejas, pájaros, flores y otros elementos naturales sirven para abordar cuestiones como el deseo, la pérdida y el cuerpo. Para González, el amor es también "algo físico, natural", una fuerza biológica que contiene, además, una dimensión "sagrada".

La temática de 'La llama afuera' enlaza el amor con los sueños, la pérdida de la cordura, la lujuria, el ansia, la naturaleza y el miedo. Para la autora, todos estos elementos responden a un mismo impulso: "Son formas de querer alcanzar algo que está más allá de nosotros", una búsqueda que "puede salvarnos o destruirnos" y que incorpora también "un hilo místico", en referencia a aquello que "nos trasciende y que no siempre podemos nombrar".

UN UNIVERSO "ONÍRICO" NACIDO SIN PREMEDITACIÓN

La obra recurre además a un imaginario de reyes, reinas, ninfas y zíngaros que remite a un tiempo medieval o mítico. La profesora ha explicado que estos elementos surgieron de forma natural durante la escritura, sin una intención premeditada, y contribuyen a crear "un espacio que está como fuera del tiempo", en ocasiones "mítico" u "onírico", que dota al libro de "un universo más misterioso".

En cuanto a la estructura, el índice aparece al final del libro, una decisión editorial de la colección Carmenere de Ril Editores que, según González, permite al lector adentrarse en la obra "sin ningún tipo de guía" y descubrirla progresivamente. El libro no está dividido en siete partes, aunque siete poemas sí tienen título: 'La torre', 'Taras', 'Indulgencia', 'Fantosmia', 'Licantropía', 'Ascensión' y 'La luz también quema', mientras que el resto carece de título. La autora ha señalado que esta diferencia responde a las necesidades de cada poema, exponiendo que 'Licantropía', por ejemplo, lleva ese nombre porque el texto "define exactamente esa palabra", mientras que en otros no sintió la necesidad de titularlos.

La obra incluye poemas dedicados a Manuel Pardo, Rodrigo Blanco, Chus Pato, Ángela Segovia y Juan Andrés García Román, escritores y poetas que, según González, dejaron de algún modo su "huella" en los textos, ya fuera a través de una conversación, una frase o su propia presencia. En el caso de Chus Pato, Ángela Segovia y Juan Andrés García Román, la autora ha señalado además que se trata de poetas reconocidos cuya presencia quiso reflejar en el libro. Entre sus referentes e inspiraciones ha citado también a otros autores, como Emily Dickinson, Ingeborg Bachmann, Alejandra Pizarnik y Juan de la Cruz, aunque ha precisado que las influencias "no fueron premeditadas" y que surgieron de manera natural a partir de sus lecturas.

EL AMOR "CONECTA A TODAS LAS PERSONAS"

El amor constituye el eje de la obra y, para González, es "el motor del mundo", una fuerza "única" con una dimensión "mística" que se manifiesta de diferentes formas. "Cada persona tiene su voz para nombrarla, pero en el fondo creo que es una misma fuerza que conecta a todas las personas, que nos trasciende", ha afirmado.

La autora entiende además el amor como una experiencia transformadora, según ha descrito, "amar también significa morir un poco a lo que éramos para convertirnos en otra cosa o en el otro". Sin embargo, ha considerado que esa transformación "no tiene por qué implicar perderse a uno mismo".

Al hilo de lo anterior, ha defendido que una vez entregado, el amor también adquiere vida propia. "Mientras sentimos el amor nos pertenece, pero cuando lo damos a otro, ese otro también lo transforma y lo convierte en otra cosa", ha explicado. De ahí que lo describa como "una cadena de favores y de buenas acciones" que pasa de unas personas a otras y continúa su propio camino, por ello "vuela solo y escondido en manos de otros".

Por otro lado, González ha asegurado que nunca ha tenido miedo a enfrentarse a la página en blanco. Su relación con la poesía y la literatura se remonta a los 14 años, cuando escribió su primer poema, aunque durante mucho tiempo escribió de manera intermitente. Ahora, con 'La llama afuera', ha decidido publicar por primera vez al sentir "esa especie de llamada de querer comunicar esto a otra persona".

La autora ha explicado que no se exige demasiado en su relación con la poesía y que entiende la escritura como algo que "sucede como una casualidad". "Cuando aprovechas el momento, de repente sale algo, y hay otros muchos días que no", ha señalado, antes de insistir en que no le teme a la página en blanco.

"LA CONDICIÓN DE SER ANDALUZA TE ACOMPAÑA TODA LA VIDA"

La poeta también ha reivindicado su vínculo con Andalucía, especialmente con Jaén, donde nació. "La condición de ser andaluza te acompaña toda la vida", ha afirmado, al tiempo que ha destacado el carácter "alegre y acogedor" de la comunidad. Entre los lugares a los que regresa con frecuencia ha mencionado Úbeda, Baeza, Cazorla y Granada. Aunque reconoce que estos lugares no aparecen de forma explícita en esta obra, sí considera que su vínculo con Andalucía, y especialmente con la naturaleza de la Sierra de Cazorla, donde veranea, está presente de manera indirecta en su escritura.

Tras escribir 'La llama afuera', González ha reconocido que no sabe si ha logrado "reconciliarse" con el amor o si, por el contrario, se ha adentrado en "un nuevo problema". Para la autora, el libro representa su manera de relacionarse con el mundo y de nombrar aquello que la rodea, y haber encontrado una forma de trasladar esa mirada a la escritura supone "un gran hallazgo". Sin embargo, ha admitido que se trata de "una búsqueda que no se ha terminado de cerrar".

González continúa escribiendo poesía y ya trabaja en nuevos proyectos. Además, ha explicado que, durante los dos años que 'La llama afuera' ha permanecido en la editorial a la espera de su publicación, ha seguido escribiendo y explorando "otras cosas distintas", con la esperanza de que ese trabajo se concrete próximamente en nuevos libros.