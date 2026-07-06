Juanfe Pérez y Mozes Rosenberg & Bako Jovanovic llegan este martes al 45º Festival de la Guitarra de Córdoba

Archivo - Exterior del Teatro Góngora. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba ofrece este martes dos conciertos de perfil muy singular: Juanfe Pérez lleva 'Eléctrica Jondura' al Teatro Góngora a las 20,30 horas, una propuesta en la que el bajo eléctrico dialoga con el flamenco más hondo, mientras que Mozes Rosenberg & Bako Jovanovic actúan en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, a las 22,00 horas, con 'Entrecuerdas', el concierto que este año ocupa el enclave más singular del festival, con entrada por invitación.

Según ha informado en una nota el festival, organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), a todo ello se suma, además, el arranque de las XXII Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra, una sesión de 'La Guitarra Cuenta' y la proyección de 'Amores Brujos' en la Filmoteca de Andalucía (20,30 horas).

'Eléctrica Jondura' establece un diálogo entre lo jondo y lo contemporáneo desde una coherencia musical que trasciende el experimento: no es una fusión forzada sino una convivencia orgánica entre dos mundos que, en manos de Juanfe Pérez, resultan inevitablemente afines. En el festival que este año ha reunido a Stanley Clarke y MonoNeon, el bajo eléctrico completa así su recorrido desde el jazz fusión y la disrupción hasta el flamenco más hondo.

Por su parte, el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral acoge el concierto más íntimo y singular de esta edición. Mozes Rosenberg, heredero de la legendaria dinastía del gypsy jazz y uno de los guitarristas acústicos más solicitados de su generación, y Bako Jovanovic, considerado uno de los intérpretes de tambura más virtuosos de nuestro tiempo, se unen en 'Entrecuerdas': un encuentro entre el legado de Django Reinhardt y las tradiciones musicales de los Balcanes que no sabe de géneros ni de fronteras.

Les acompañan Matheus Nicolaiewsky al contrabajo y Zika Jovanovic a la guitarra clásica. La entrada es por invitación, disponibles en taquilla y en la web del festival.

'LA GUITARRA CUENTA'

A las 12,30 horas en la Sala de Telares del Gran Teatro, el ciclo 'La Guitarra Cuenta' acoge a Juan Manuel Cañizares, que comparte con el público y el alumnado las claves de su propuesta, un anticipo directo de su concierto del día siguiente con la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

En el Conservatorio Supeior de Música Rafael Orozco continúan este martes el laboratorio de Pablo Salinas --'Guitarras, robots, inteligencia artificial'-- en su tercera y última sesión, y el curso de María Esther Guzmán --'La técnica al servicio de la interpretación'-- en su segunda jornada. Ambos de 10,00 a 14,00 horas.

Por otro lado, en el Salón de Actos de Casa Árabe arrancan, a las 19,00 horas, las XXII Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra con la ponencia de Julio Gimeno --'La guitarra clásica en la colección 'Nombres propios de la guitarra' (2003-2026)'-, moderada por Guillermo Castro.

Gimeno, profesor de Historia de la guitarra y miembro del Consejo Editorial de la revista Roseta, galardonado con la Medalla Andrés Segovia en 2012, abre un ciclo de tres jornadas --días 7, 8 y 9 de julio-- que este año cierra casi cuatro décadas de estudio dedicadas a la guitarra clásica, el flamenco y otros estilos. La entrada es libre hasta completar aforo.

FILMOTECA DE ANDALUCÍA

El ciclo de cine del festival llega este martes a su última sesión con 'Amores Brujos', de Lucía Álvarez, a las 20,30 horas en la Filmoteca de Andalucía. El film narra la relación entre Manuel de Falla y la escritora María Lejárraga, autora en la sombra de libretos como 'El amor brujo' o 'El sombrero de tres picos' e inspiradora de 'Noches en los jardines de España' --la misma obra que Cañizares estrena el miércoles en el Gran Teatro--. Una sesión que añade una capa más al concierto que está por venir.

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba se celebra del 1 al 11 de julio en el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, entre otros espacios de la ciudad.