Moreno critica las "condiciones especiales" de auxiilio financiero par Valencia: "Es un agravio que no vamos a permitir"

Actualizado 17/09/2019 13:21:38 CET

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha quejado "formalmente" del agrario comparativo entre Andalucía y la Comunidad Valenciana al aceptar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "unas condiciones especiales de auxilio financiero para la Generalitat Valenciana y no acepte las mismas medidas para Andalucía, donde nos adeuda 1.350 millones de euros".

"Me parece una enorme deslealtad" y un "agravio comparativo que no vamos a aceptar", ha sostenido Moreno al ser preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y tras aseverar que en las conversaciones tanto telefónicas como en Almería con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "en ningún momento" se ha hablado de otro asunto que no fueran las consecuencias por la gota fría. "Ni financiación ni sobre la situación política ante una posibilidad de nuevas elecciones", ha señalado.

El presidente de la Junta ha insistido en que es una "doble deslealtad" teniendo en cuenta que es una ministra andaluza y que incluso fue parte de anteriores gobiernos andaluces. "Es la ministra de Hacienda para todos los españoles y no solo para los territorios en los que gobierna el PSOE", ha señalado Moreno, quien ha apuntado que Montero "debería tener una mínima sensibilidad para nuestra tierra".

Así, tras remarcar el "desprecio" que supone hacia Andalucía esta decisión el Gobierno central, ha apuntado que no quieren que a la Comunidad Valenciana "le quiten ni un euro", pero ha reclamado que "Andalucía no quiere tener un euro menos de los que le corresponde por la actual ley de financiación".