A juicio los acusados de regentar un punto de venta de heroína en dos viviendas del barrio de Almanjáyar de Granada

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GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada juzgará el próximo 21 de octubre a cuatro acusados de regentar dos puntos de venta de heroína en viviendas colindantes en la barriada de Almanjáyar, así como a la persona que realizaba tareas de vigilancia para alertar de la presencia policial.

La Fiscalía solicita una pena de seis años y tres meses de prisión para los acusados por delitos contra la salud pública, de defraudación de fluido eléctrico y de tenencia ilícita de armas, según consta en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.

La detención de los acusados se enmarca en una operación policial desplegada el 11 de abril de 2024 en el polígono de Almanjáyar para hacer frente al incremento del consumo de heroína detectado en los últimos años.

Los investigadores constataron la existencia de un punto de menudeo de heroína y otras sustancias estupefacientes regentado presuntamente por dos de los acusados y que se abastecía de la droga almacenada en la vivienda colindante, donde residían los otros dos procesados.

Ambas eran vigiladas presuntamente por el quinto acusado, que era el encargado de alertar de la posible presencia policial en la zona y fue detenido momentos antes del registro practicado en ambas viviendas.

Los agentes localizaron en la primera diversas cantidades de marihuana, cocaína y heroína, además de anotaciones contables y cerca de 700 euros en metálico. También se encontró una estancia destinada en su integridad al cultivo de marihuana, con toda la infraestructura necesaria, y 105 plantas.

En la segunda vivienda fueron intervenidas una máquina cuentamonedas, restos de cocaína en un cazo y en un cuchillo, una caja fuerte vacía oculta en una falsa pared detrás del frigorífico y una escopeta de combate de un cañón en perfecto estado de funcionamiento, así como munición.

La Fiscalía mantiene que los acusados cultivaban la marihuana y la vendían junto al resto de la droga intervenida, lo que en total habría alcanzado un valor en el mercado de 7.528 euros. La instalación eléctrica para mantener el cultivo contaba con un enganche ilegal y la compañía eléctrica ha cuantificado el montante defraudado en 839,30 euros.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama que los acusados indemnicen a la empresa en esta misma cantidad y que se les condene al pago de una multa de 2.160 euros. El juicio está fijado para el próximo miércoles en la Sección Primera de la Audiencia.