A juicio este lunes el caso de la familia de Gójar (Granada) que no pudo adoptar a su hija de acogida

Archivo - Edificio judicial de Caleta, en Granada capital - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado ha fijado para este lunes el juicio de los padres de acogida de Gójar (Granada) que reclaman la vuelta a su hogar de la niña de siete años que convivió con ellos durante 17 meses y fue trasladada a un centro de menores para una adopción a la que ellos eran contrarios, dado que la menor no quería irse.

La familia de acogida lamenta que estuvo varios meses sin saber nada de la niña después de que la sacaran del colegio "sin avisar", ni darle la oportunidad de despedirse o recoger sus pertenencias, según consta en la demanda presentada contra la entonces Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 2, ha fijado para este lunes a las 10,00 horas la vista donde se abordará el futuro de la menor. Los padres de acogida, Pepe Ferrer y Loli Gómez, confían en que "se haga justicia" y "que nunca jamás se vuelvan a llevar a un menor de esa forma, sin decir nada a la familia de acogida cuando está colaborando".

Ellos reclaman al Juzgado el retorno de la pequeña a su hogar en régimen de acogida temporal y que se inste a la Junta para que inicie los trámites que les permitan constituirse como familia de acogida permanente o familia de adopción.

No obstante, matizan que si la pequeña se encuentra bien con la persona que la ha adoptado "no moverán un dedo" para cambiar esa situación porque lo que les interesa es su "bienestar". "Pero si no está bien, tiene su casa adonde acudir; que es con nosotros", relata Pepe Ferrer en declaraciones a Europa Press, reclamando "que prevalezca el bien superior de la menor".

La pequeña llegó a casa de esta familia en diciembre de 2024 "en un estado físico lamentable" y con "terrores nocturnos", según señalan los padres de acogida. No obstante, fue adaptándose a su nueva realidad y al final del acogimiento, "mostraba una integración plena", no solo con la familia y con los vecinos, sino también en el colegio.

A partir de diciembre de 2025 se les informó de que la niña iba a pasar a adopción y de que se iba a iniciar un proceso de acople con una familia monoparental masculina, pero la familia mostró su oposición por la "estabilidad emocional" de la pequeña y propuso acogerla de forma permanente. Esta petición no fue atendida y se les dijo que la decisión "estaba tomada".

El plan de acople "fracasó" en ese primer momento puesto que la menor se negaba a ir a las visitas programadas con su potencial padre adoptivo y "no asimiló" este cambio en sus circunstancias vitales.

El 8 de abril, la Administración resolvió el cese del acogimiento y el día 23 de ese mismo mes "la administración con apoyo de la policía autonómica, se había llevado a la menor del colegio en el que cursaba sus estudios, sin que se le ofreciera la oportunidad de despedirse de su familia, ni de sus compañeros, ni de su entorno social".

Los padres relatan que pasó un mes y medio en un centro de menores hasta que se materializó la adopción y lamentan que se trate a las familias de acogida como "meros contenedores de niños" y no se tenga en cuenta el criterio de quienes les acogen y mejor conocen sus necesidades a la hora de encontrar la mejor familia para ellos.