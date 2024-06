La Junta aclara que el agua de La Colada "tratada" sí se podía usar para el baño en casa, pero no en el embalse

CÓRDOBA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, después de que el alcalde de El Viso (Córdoba), Juan Díaz (PSOE), haya dicho este miércoles que no entiende que la Administración autonómica prohíba ahora el baño en el embalse de La Colada, cuando los vecinos de su municipio y de todo el Norte de la provincia han usado esa agua para bañarse en casa el último año, ha aclarado que el agua de La Colada "tratada" sí se podía usar para el baño en casa, pero no así "el agua bruta" en el embalse.

En este sentido, fuentes de la Junta han dicho a Europa Press que, ante la pregunta de "¿por qué se podía usar para el aseo personal el agua que salía del grifo hasta hace poco, procedente de La Colada y que no era apta para el consumo humano, y ahora no te puedes bañar directamente en La Colada?", la respuesta es que "el agua bruta del embalse de La Colada no es la misma que el agua que salía por el grifo procedente de La Colada, porque esa agua estaba tratada en la ETAP de Sierra Boyera".

En consecuencia y según han argumentado desde la Junta, "no es la misma agua", pues, "aunque tiene la misma procedencia, no es la misma agua porque la persona que se baña en el embalse se está bañando en el agua bruta", mientras que "el agua que sale del grifo está tratada".

En cuanto a por qué la Junta ha prohibido ahora el baño en el propio embalse de La Colada, alegando la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas para la salud, desde la Administración autonómica han explicado que, tanto la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por un lado, como la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), por otro, son las encargadas de analizar el agua de dicho embalse, ubicado en el término municipal de El Viso.

De este modo, los análisis efectuados por Salud, "por ahora están saliendo correctos", pues lo que miden "son los niveles de contaminación fecal, y están dando ok", de manera que, por parte de la Junta, "los análisis están bien". Sin embargo, la Administración autonómica no dispone de "los análisis de Confederación desde que se cerró la temporada de baño del año pasado, el 30 de septiembre" de 2023.

Por eso, la Junta se los viene reclamado a la CHG desde hace ya "meses", pues son necesarios para determinar si la Administración autonómica puede "declarar el agua de La Colada apta para el baño o no", correspondiendo en este caso "el control de las cianobacterias" a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

En definitiva, "si las cianobacterias dan un resultado adecuado, dentro de los márgenes" que establece la normativa de aplicación, en ese caso la Junta autorizará el baño en La Colada, pero eso es algo que aún no puede hacer, hasta que la Confederación Hidrográfica del Guadiana realice los análisis correspondientes y comunique a la Junta el resultado de los mismos.