Junta: El PP cita a Susana Díaz en el Senado "en beneficio propio y para hacer su campaña"

Actualizado 06/11/2018 13:05:18 CET

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha criticado este martes que el PP pretende utilizar la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que se sustanciará este jueves en el Senado, "en beneficio propio" y para "hacer su campaña" de cara a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, al tiempo que le ha afeado a los populares que se erijan como "justicieros" cuando "tiene en su propia casa situaciones de una gravedad extraordinaria y que no aclarado aún", en alusión a la situación de la María Dolores de Cospedal, que ha renunciado a su puesto en la dirección del PP tras desvelarse sus conversaciones con el ex comisario policial José Manuel Villarejo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, ha recordado que la comparecencia de Susana Díaz se celebra "por petición del PP", un partido que, a su juicio, "está utilizando el Senado para hacer su propia campaña, en beneficio del PP y no de los ciudadanos".

"El PP parece que repentinamente tras salir de la Moncloa ha descubierto que el Senado existe y lo utiliza solo para sus intereses", ha abundado Blanco, antes de garantizar que si la institución la reclama, Susana Díaz acudirá a comparecer y expondrá "lo que considere oportuno" a preguntas de los integrantes de la referida comisión. Y todo, a pesar de que "el PP quiere utilizar esta comparecencia en beneficio propio, utilizando el Senado exclusivamente para sus intereses y olvidándose de que es una Cámara que también nos representa a todos".

Asimismo, el portavoz del Gobierno andaluz, preguntado por la situación de Cospedal, ha optado por ser prudente antes de opinar en lo que a las conversaciones con Villarejo respecta, aunque ha apuntado que "llama la atención que el PP se erija en justiciero y utilice el Senado para sus intereses cuando tiene en su propia casa situaciones de extraordinaria gravedad que no ha aclarado aún y que, además, para el PP no acaban, no tienen final".

Cree que esta situación "debe preocupar muchísimo a los dirigentes del PP" que, como ha rechazado Blanco, "quieren dar lecciones en cabeza ajena cuando tienen por delante gravísimos problemas".

Con todo, ha lamentado que lo que va a ocurrir el jueves, con la comparecencia de Susana Díaz, es que el PP "utiliza el Senado en beneficio propio", cuando ha hecho hincapié en que esto va a ser así precisamente en una semana en la que los populares "tienen gravísimos problemas porque una exalto cargo sale en unas grabaciones como mínimo sospechosas".