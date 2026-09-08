La Junta advierte de que el portal Casa 47 ofrece "cero" viviendas en Andalucía y pide al Gobierno "concreción"

Archivo - Obras de 480 viviendas protegidas en el barrio de Entrenúcleos. A 29 de enero de 2026, en Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía, España). - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha lamentado este martes que la nueva herramienta presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar vivienda asequible cuente con 645 viviendas de las cuales "ni una sola" esté en Andalucía. "Cero".

En un audio remitido a los medios, Díaz ha reclamado al Ejecutivo que "concrete cuándo va a llegar Casa 47 a Andalucía; cuántas viviendas y en qué municipios". El Consejo de Ministros de este martes aprobará la transformación de Sepes en Casa 47, que actuará como garante del artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada.

"Los andaluces tiene el mismo derecho que el resto" de los españoles, ha advertido la consejera andaluza de Vivienda, que ha llamado la atención sobre el hecho de que no se puede "confundir la herramienta con la solución". En este punto, ha advertido de que "los anuncios y los portales de internet están bien, pero las familias necesitan viviendas disponibles", una realidad en la que el "verdadero problema", a juicio de Rocío Díaz, está en la "falta de viviendas".

Por ello, desde Andalucía, "estamos movilizando suelo para aumentar la oferta". "Los portales de internet no construyen viviendas", ha sentenciado. Casa 47, que recibe su nombre en referencia al artículo 47 de la Constitución, se sustenta en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y atención a la ciudadanía.

Entre las principales novedades, el Gobierno lanzará una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que Casa 47 ofrecerá como alquiler asequible y los contratos de alquiler que gestione dicha Entidad Estatal de Vivienda podrán tener una duración de hasta 75 años: el primer contrato será de catorce años de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años "siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso".

Durante la presentación de la entidad, Isabel Rodríguez destacó que con Casa 47 se busca construir con "rigor" y "seriedad" planificando dónde se construirá el nuevo parque público "para no repetir los errores del pasado". Además, las viviendas que se construyan será de "calidad" y "dignas", como manda el artículo 47 de la Constitución. En este sentido, el Gobierno ha introducido mecanismos legales para que todo lo que se construya con recursos público a través de la Entidad Estatal de Vivienda sea público de manera permanente y no se pueda privatizar.

Para asegurar la asequibilidad de la vivienda, el precio de los alquileres gestionados por Casa 47 estará limitado de tal manera que nadie destine más del 30% de su sueldo a pagar un arrendamiento. El Gobierno ha establecido un mecanismo por el que el precio del alquiler no se fijará en función de lo que ha costado construir la vivienda, sino de lo que la ciudadanía puede pagar. Así, la renta del alquiler se calculará sobre el sueldo medio de cada territorio, siempre limitado a que no sobrepase ese 30%.