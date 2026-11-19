Archivo - Gente comprando en un supermercado con la cesta de la compra - NIELSENIQ - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad ha lamentado este jueves el "profundo desconocimiento" de CCOO sobre el Programa de Asistencia Material Básica --tarjetas monedero-- y considera que evidencian un "profundo desconocimiento" sobre el funcionamiento y el desarrollo de esta prestación en Andalucía. En este sentido, ha solicitado a la organización sindical "que se informe antes de realizar afirmaciones que puedan generar alarma social entre las familias vulnerables".

Los servicios sociales comunitarios llevan "todo el año trabajando de manera coordinada" con la Consejería para "hacer posible la puesta en marcha de este complejo programa", que "requiere una importante labor de organización, coordinación y preparación. Tras completar el registro y la formación de los profesionales a finales del pasado mes de septiembre, comenzó la gestión efectiva de esta prestación", ha argumentado la Junta en una nota.

Se han gestionado ya 5.650 tarjetas monedero, de las que 2.975 se encuentran concedidas. Además, todas las familias beneficiarias que están recibiendo esta ayuda disponen en sus tarjetas de la totalidad de la cuantía que les corresponde para el conjunto del año 2026. La ejecución presupuestaria refleja también el avance del programa. Hasta la fecha, se han ejecutado 9,7 millones de euros. Cabe recordar que la cuantía media que recibe cada familia beneficiaria supera los 2.000 euros.

Por ello, "sorprende que CCOO centre sus críticas en el desarrollo de esta prestación sin hacer referencia a una cuestión fundamental: los aproximadamente 280.000 andaluces que quedan excluidos de este programa diseñado unilateralmente por el Gobierno de España que, posteriormente, trasladó a las comunidades autónomas la responsabilidad de su puesta en marcha al ser incapaz de gestionarlo". La prioridad debe ser garantizar que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan y trabajar para mejorar la cobertura de las familias en situación de vulnerabilidad, ha defendido la Junta.

Asimismo, la Consejería de Servicios Sociales agradece expresamente el compromiso y el esfuerzo de los ayuntamientos y las diputaciones, así como la implicación de los cerca de 1.900 profesionales de los servicios sociales comunitarios que participan en el programa y que están desempeñando un papel esencial para que esta prestación llegue a las familias destinatarias.

"La puesta en marcha de un programa de estas características exige un trabajo conjunto entre administraciones y profesionales. Por ello, la administración andaluza considera imprescindible que el debate se apoye en información rigurosa y en datos actualizados, y pide a CCOO rigor y responsabilidad", ha sentenciado la Consejería.