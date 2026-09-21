La Junta aprueba este martes obras de depuración por 22,4 millones y actuaciones forestales tras el incendio de Niebla

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este martes, 22 de septiembre, en su reunión semanal, el acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural la contratación de obras de depuración en varios municipios de Andalucía, correspondientes a la Fase IV, por un importe de 22.376.789,77 euros. Asimismo, tomará razón de la resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad por la que se declara de emergencia la ejecución de actuaciones de corrección hidrológica forestal destinadas a reducir los riesgos asociados al incendio de Niebla de 2026 en los montes públicos Pata del Caballo y Los Carneros, en su Fase 1.

Así consta en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, que se celebrará este martes en lugar del miércoles, como es habitual. Cabe recordar la participación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este miércoles, 23 de septiembre, en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones (CdR), que tendrá lugar en Mullingar (Irlanda), país que ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Además, el Ejecutivo andaluz prevé dar luz verde este martes al expediente de gasto para la contratación, por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, estudio de ordenación, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de construcción del nuevo Hospital de Cádiz. El importe asciende a 49.652.099,40 euros, IVA incluido.

Esta medida fue avanzada este lunes por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien destacó que el nuevo hospital de Cádiz "pronto será una realidad para todos los gaditanos". Asimismo, recordó que contará con 780 camas, 334 consultas y nuevas áreas de atención, entre ellas servicios materno-infantiles, urgencias, UCI, diagnóstico, cirugía y hospitalización.

La Junta ha señalado que el nuevo hospital atenderá a cerca de 1,4 millones de personas, al sumar la población de Cádiz, Ceuta y Gibraltar, y tendrá como objetivo ofrecer una atención sanitaria integral y eficiente, centrada en el paciente y adaptada a las necesidades del entorno. El proyecto contempla también medidas de humanización de la atención, digitalización de procesos y una estructura flexible.

Asimismo, el Ejecutivo andaluz tomará conocimiento de la tramitación de la orden por la que se amplía en 25 millones de euros la dotación del programa de avales para facilitar el acceso a la primera vivienda a los menores de 40 años en Andalucía. Además, analizará el inicio del curso escolar 2026/2027 en las enseñanzas de régimen especial y aprobará la formulación del V Plan de Voluntariado de Andalucía 2027-2030 y del II Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2027-2030.