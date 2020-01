La Junta apuesta por "reformular" el sistema de subasta de medicamentos y la compra centralizada

Publicado 21/01/2020 15:30:00 CET

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha defendido este martes que apuesta "nítidamente" por "reformular" el sistema de subasta de medicamentos y por la compra centralizada, "lo dijimos desde el minuto uno y lo mantenemos".

Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el titular andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, al ser preguntado por la posible intención del Gobierno central de aplicar en toda España la subasta de fármacos.

Al respecto, Bendodo ha recordado que en Andalucía, concretamente desde la Consejería de Salud y Familias, no se ha promovido ninguna convocatoria nueva de subasta, "y las que han ido finalizando no se han renovado". "Las tres últimas subastas finalizaron en julio, septiembre y diciembre, y no se renovarán", ha explicado.

De este modo, el portavoz ha indicado que desde el departamento que lidera Jesús Aguirre "se apuesta igualmente por la colaboración entre laboratorios, oficinas de farmacia y administración para mejorar y garantizar la eficiencia en el Sistema de Salud de Andalucía".