La Junta Arbitral de Consumo de Granada alcanza las 142 solicitudes de arbitraje en este ejercicio

Imagen de la reunión de la Junta Arbitral de Consumo de Granada con la asistgencia del diputado provincial Eduardo Martos. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Arbitral de Consumo de Granada ha registrado 142 solicitudes de arbitraje en lo que va de año, que ha dictado un número importante de laudos por árbitros únicos y colegios arbitrales acreditados, todos ellos cumplidos voluntariamente, lo que evidencia la confianza depositada en este sistema.

En la actualidad la Junta Arbitral de Consumo de Granada cuenta con 1.498 empresas adheridas, cifra que se incrementa con las entidades incorporadas a nivel nacional.

El diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha participado en la Junta Arbitral de Consumo Provincial. Martos ha subrayado que el sistema arbitral de consumo constituye "una vía extrajudicial, ágil, eficaz y gratuita, que garantiza la resolución de los conflictos entre consumidores y empresarios, evitando la necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria", según una nota de la Corporación provincial.

El diputado de Asistencia y Emergencias ha asistido a la Junta Arbitral Provincial junto al profesor de la Universidad de Granada Francisco Javier Pérez-Serrabona, la representante del sector empresarial, María de Gádor Hernández, y la representante de las asociaciones de consumidores, Patricia Martínez.

La tercera sesión del año se ha centrado en estudiar y resolver siete solicitudes de arbitraje relativas al suministro eléctrico y a reparaciones en talleres mecánicos.

El diputado provincial ha reconocido la labor de los miembros del Colegio Arbitral y ha recordado que "la presentación de una solicitud implica la imposibilidad de interponer simultáneamente una acción judicial sobre el mismo asunto, debiendo ser aceptada por ambas partes. La resolución dictada adquiere así carácter vinculante y de obligado cumplimiento".

Esta reunión se suma a las celebradas el 13 de febrero y el 30 de mayo, en las que se abordaron expedientes vinculados a ámbitos tan diversos como la reparación de vehículos, enseñanza privada, autoescuelas, reparaciones mecánicas, suministro eléctrico y telefonía.

El Colegio Arbitral lo integran un representante de los consumidores, un representante de los empresarios y un presidente, todos ellos árbitros acreditados por la Junta Arbitral.

Actualmente, el organismo cuenta con 39 árbitros procedentes de distintos ámbitos: personal funcionario de la Diputación, profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y representantes de asociaciones de consumidores y de empresarios. Los representantes de consumidores y empresarios actúan únicamente como miembros colegiados, no como árbitros únicos.