La Junta asegura el abono de todos los conceptos salariales a universidades y el PSOE le pide que "no vacile" a rectores

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha garantizado que la Administración autonómica abonará a las universidades públicas los fondos necesarios para que cumplan con todos los conceptos salariales acordados entre ambas partes. Por su parte, el PSOE ha pedido al consejero que "no vacile" a los rectores, que reconocen, según los socialistas, que "van con la lengua fuera en el capítulo 1 --el referente a gastos de personal--".

En respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista sobre la financiación universitaria, Gómez Villamandos ha recordado que la Administración y los rectores acordaron en 2024 el abono de diferentes complementos, un acuerdo que se fue "dilatando" y que se topó en diciembre con la aprobación por parte del Gobierno central de una subida salarial del 2,5%. "Hable con la ministra Morant, que está en campaña permanente en Valencia, y dígale que cumpla con la LOSU y destine el 1% del PIB a financiar a las universidades", ha concluido el consejero andaluz.

El consejero de Universidad ha remarcado que los recursos distribuidos el pasado año, que alcanzaron un importe global de 1.775,48 millones de euros, representa "un incremento del 5,01% respecto a la cuantía inicialmente aprobada en 2024 y en torno a un 30% más en comparación con 2018". En su intervención, Gómez Villamandos ha recordado que el reparto del modelo de financiación del sistema público universitario supone "más recursos para estas instituciones, más estabilidad para el sistema de educación superior y el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en materia de personal", ha recogido la Junta en una nota de prensa.

Para el consejero, la dotación de 1.775 millones ha permitido dar cumplimiento a los acuerdos económicos en materia de personal adoptados en junio de 2024 con los rectores y los representantes sindicales en la Mesa General de negociación de las universidades públicas andaluzas. Dichos acuerdos hacen referencia al abono de los complementos retributivos tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como de la plantilla de Técnicos de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), que suman para este año un total de 24,05 millones de euros.

En concreto, se incluyen en la distribución 15,87 millones de euros para los complementos autonómicos del PDI, así como 8,18 millones euros para la carrera horizontal del PTGAS. De igual modo, está englobada la financiación dirigida a otros complementos de ambos colectivos relacionados con la antigüedad y con la actividad docente y de investigación, que suman 7,49 millones euros.

A ello se añaden 38,87 millones de euros para garantizar la aplicación inmediata de la subida salarial del 2,5% acordada por el Gobierno central para los empleados públicos. En ese contexto, ha asegurado que la Junta ha realizado "un importante esfuerzo financiero para atender esta medida aprobada a finales de año, que alteró la distribución prevista y el cierre de los ejercicios financieros de las propias universidades".

Otro elemento "relevante" del modelo de financiación es la partida reservada para la nivelación, que se ha cuantificado en 5,64 millones. "La nivelación tiene como objetivo corregir posibles desequilibrios en la financiación detectados en algunos campus, y en 2025 se determinó que esos recursos tuvieran como destino la Universidad de Almería, que recibió 1,83 millones, y, especialmente, la de Málaga, a la que se transfirieron 3,81 millones de euros", ha concretado.

Al margen de los 1.775,48 millones, Gómez Villamandos ha querido poner el acento en otros recursos adicionales, como los 9,5 millones de euros destinados a proyectos estratégicos que benefician al conjunto del sistema. Atendiendo a todas esas partidas, el titular de Universidad ha rechazado "el relato de agravio permanente" que se lanza desde la oposición contra el modelo de financiación y ha puesto de manifiesto que, en la época anterior a 2019, "las universidades reclamaban pagos pendientes y denunciaban recortes". Frente a eso, ha incidido que "estas instituciones reciben más recursos y cuentan con transferencias garantizadas mes a mes".