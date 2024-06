La Junta asegura que "no existe problema" en las coberturas médicas de verano en el centro de salud de Priego de Córdoba

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado este jueves que "no va a existir problema este verano" en las coberturas médicas de Atención Primaria en el centro de salud de Priego de Córdoba, "porque las fechas de toma de posesión en el concurso de traslados no van a coincidir con la toma de posesión de la oferta de empleo público", después de que "se ha tomado la decisión de que la toma de posesión del concurso de traslados, aunque salgan los listados, no se hará efectiva hasta el mes de septiembre".

Por tanto, "no existirá problema ni en Priego, ni en otros lugares de Andalucía", ha manifestado la consejera en el Pleno del Parlamento a preguntas del parlamentario de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, quien ha comentado que "hace unas semanas en Priego de Córdoba se vivió con mucho desasosiego la noticia de que nueve médicos iban a dejar el centro de salud de la localidad por haber solicitado otra plaza en el concurso de traslados".

En este sentido, García ha señalado que "existe un déficit de médicos", pero "hasta este momento, en Priego de Córdoba ese no era un problema, porque la plantilla estaba cubierta en sus 19 médicos y se ha aumentado en dos médicos y dos enfermeras", ha resaltado, para agregar que "los cupos tenían 1.242 pacientes, con lo cual, muy cerca del cupo que se ha acordado en el pacto de Primaria y en Pediatría, el cupo medio es de 723, por debajo de 900".

Al respecto, ha señalado que "el único problema que iba a tener ese centro de salud es por el concurso de traslados, porque se iban a quedar nueve plazas un tiempo sin cubrir hasta que se pudieran cubrir por las personas adjudicatarias de la oferta", si bien ha remarcado que "se ha suspendido la toma de posesión del concurso de traslados", de manera que "eso se llama gestionar y solucionar un problema" ante "el déficit de profesionales", ha apuntado.

Respecto al déficit de profesionales, la consejera se ha remitido al Consejo Interterritorial de Salud, indicando que esperaban "una carta de la ministra y ha vuelto a ser un fraude para esta comunidad autónoma", porque "no da soluciones extraordinarias a un problema extraordinario y excepcional que se va a sufrir este verano", ha advertido.

"DETERIORO MUY GRAVE"

Mientras, Hernández, "ante la falta de soluciones por parte del gobierno del PP en la Junta y la falta de información", ha criticado que "la única respuesta por parte del alcalde de Priego era que es debido a una maldición bíblica y que no hay solución", a la vez que ha afeado a la consejera que "la solución se busque como una carambola".

En este caso, ha subrayado que "no hacen falta buenas palabras ni buenas intenciones, son necesarias soluciones y medidas urgentes, porque el deterioro de la Atención Primaria es muy grave".

El parlamentario de Vox por Córdoba ha recordado que su partido lleva demandando "desde el principio de la legislatura, incluso desde la anterior legislatura, una solución para la falta de médicos, que es más que evidente", al tiempo que ha enfatizado que "gobernar es gestionar los problemas para aportar soluciones".

Al respecto, ha lamentado que "con la gestión del PP en la Junta no vamos a retener a los médicos, porque sus salarios están por debajo de otras regiones o de lo que le ofrecen en el extranjero", a la vez que ha reprochado "la gestión de los recursos por parte del PP en la Junta, que dicen que son escasos, pero gastamos en gastos superfluos como memoria histórica, igualdad, etc". "Gobernar es gestionar, pero también elegir entre lo mejor y lo peor", ha dicho.