La Junta asegura que este viernes se "va a saber de qué se tienen que preparar" los estudiantes andaluces para la PEvAU

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha confirmado que este próximo viernes 11 de octubre los estudiantes y profesores de segundo de Bachillerato "van a saber de qué se tienen que preparar" de cara a la PEvAU --antigua Selectividad--, que Villamandos ha asegurado que se celebrará el 3, 4 y 5 de junio de 2025 tal como así lo ha planteado la Conferencia de Rectores de España (CRUE). Este viernes, el Sindicato de Estudiantes en Andalucía ha convocado un paro con el fin de exigir que se de a conocer el contenido de los exámenes de la próxima PEvAU.

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada este martes por Vox en comisión, el consejero Gómez Villamandos ha sostenido, no obstante, que "el Bachillerato no es una academia para preparar la Selectividad. El Bachillerato es la formación de estudiantes con un alto nivel educativo. Por desgracia en algunos sitios se ha confundido con una academia, pero no debería ser así".

El consejero ha remarcado que "estamos trabajando en esa prueba común", impulsada por el PP de Alberto Núñez Feijóo en las comunidades gobernadas por los 'populares', de la que se han acordado "una serie de aspectos formales". Este viernes, ha apostillado, se terminará de fijar en la comisión interuniversitaria de Andalucía "cómo van a ser esas pruebas" desde el punto de vista del contenido.

Ya la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, explicaba la semana pasada que el Real Decreto ya está publicado, y que la "parte técnica" de las matrices del examen "ya las conocen" estudiantes y profesores aunque "las ponencias luego trabajan en las cuestiones concretas", una información "clara" que está previsto dar este mes de octubre "para los alumnos y, sobre todo, para los padres, que son los que se ponen nerviosos".

El grupo parlamentario de Vox ha lamentado la "improvisación" en esta materia y ha asegurado que los estudiantes de segundo de Bachillerato de este curso 2024/2025 están en "desventaja" con otros compañeros, por lo que ha pedido "empatía" y "justicia" y se ha preguntado si no sería "más lógico que cuando la nueva PEvAU estuviera totalmente cerrada se empezara a aplicar cursos después".