Junta y Ayuntamiento de Jaén destacan la labor de cercanía de los farmacéuticos en la inauguración de su nueva sede

Acto de inauguración de la nueva sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía en Jaén, Lucía Mónica Pérez, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, han participado en el acto de inauguración de la nueva sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén, celebrado con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, donde ha puesto en valor la cercanía, la profesionalidad y la vocación de servicio de los farmacéuticos.

Durante su intervención, Pérez ha definido a este colectivo como "profesionales sanitarios cercanos", que desempeñan una labor que va mucho más allá de la dispensación de medicamentos. "Es quien escucha, orienta, aconseja y acompaña", ha señalado, destacando la relación de "confianza" que mantienen con sus pacientes.

La delegada de Sanidad ha subrayado que la farmacia constituye "un espacio de confianza, de proximidad y de prevención", y ha destacado el papel que desempeñan sus profesionales en el acompañamiento diario de los pacientes, especialmente de las personas mayores y de quienes conviven con enfermedades crónicas. "Detrás de cada farmacia hay profesionales que conocen a sus pacientes, que están atentos a sus necesidades y que realizan una labor fundamental de prevención y educación sanitaria", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde ha destacado el papel que desempeñan los farmacéuticos en la vida cotidiana de los barrios y la relación directa que mantienen con los vecinos. "El farmacéutico es alguien que conoce a la gente por su nombre", ha señalado, al referirse a la atención que prestan estos profesionales a quienes acuden habitualmente a estos establecimientos.

Asimismo, ha recordado el papel esencial de los farmacéuticos en uno de los ámbitos que "más valoramos hoy en día: la salud". "Sois claves para sostener lo más importante de nuestro bienestar, y eso siempre es de agradecer", ha señalado.

Millán ha valorado que la nueva sede suponga "una nueva etapa para una institución que cuenta con más de mil profesionales en la provincia y 309 farmacias", al tiempo que ha destacado la importancia de mantener "la vinculación con la farmacia de proximidad y con la atención que se presta en los barrios".

Por último, ha agradecido a los farmacéuticos su trabajo diario y su presencia en la ciudad, y ha felicitado al Colegio por la apertura de sus nuevas instalaciones en la calle Millán de Priego, junto a la sede del Colegio de Médicos.