Junta y Caja Rural de Jaén crearán una entidad para apoyar la financiación de proyectos empresariales en la provincia

JAÉN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y la Caja Rural de Jaén crearán una entidad para apoyar la financiación de proyectos empresariales en la provincia. El organismo, cuya fórmula debe concretarse ahora, nacerá con un capital de 80 millones de euros, de los que el Ejecutivo autonómico aportará 40 millones. Además, podrá contar con la participación creciente de empresarios.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, han asistido a la firma del acuerdo de voluntades con el presidente y el director general de la citada caja, José Luis García-Lomas y Enrique Acisclo, respectivamente.

"Abrimos una importante puerta para la colaboración público-privada para el impulso a la actividad económica y empresarial de Jaén. El objetivo es garantizar la financiación de proyectos para esta provincia", ha expuesto Marín, quien ha destacado que el objetivo es lograr un mecanismo "mucho más ágil".

El vicepresidente ha afirmado que la creación de la futura entidad responde a la "situación tan extraordinaria" que presenta la provincia jiennense, con datos, por ejemplo, que la sitúan entre las primeras en desempleo. Igualmente, ha valorado el "cambio de mentalidad" que supone, al pasar "de la subvención a la financiación, del subsidio a la inversión".

El compromiso de la Junta de Andalucía y Caja Rural de Jaén es actuar con celeridad y que este instrumento esté constituido antes del próximo 31 de diciembre. La idea es que en el plazo más breve posible esté plenamente operativo para empezar a financiar proyectos a principios de 2021.

"No sé si hay en la provincia alguna sociedad con un capital social inicial de 80 millones de euros", ha comentado Marín, no sin aludir a la posibilidad de que vayan sumando empresarios, de modo que "no hay límite".

Para el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, esta línea de colaboración "encarna el esfuerzo de la Junta por hacer de Jaén un sitio atractivo para la inversión". "Una tierra históricamente castigada y olvidada. Ese objetivo será posible solo si ese esfuerzo es compartido y para ello contamos con el esfuerzo de los empresarios", ha manifestado.

La Junta de Andalucía aportará al ente resultante 40 millones de euros. El resto del capital será suscrito por la Caja Rural y otros inversores privados.

Serán objeto de financiación proyectos que por su envergadura, por el riesgo o por otras circunstancias no logren apoyo económico suficiente. Se trata de iniciativas que supongan una inversión estratégica y generadora de riqueza y cuya viabilidad e interés quedará tasado mediante una evaluación rigurosa.

ATENCIÓN PRIORITARIA

Marín ha subrayado que esta iniciativa demuestra el convencimiento del Gobierno andaluz de que "Jaén necesita una atención prioritaria y se ha mostrado seguro "de que la realidad física, social y económica de esta provincia ofrece oportunidades para que se desplieguen iniciativas empresariales que generen riqueza y empleo".

"Escenificamos un ejemplo más de colaboración público-privada, a la que tantas veces venimos apelando como vía para salir de esta crisis. Estamos ante una fórmula pionera con la que buscamos dar a Jaén el impulso que tantos años lleva años esperando", ha considerado Bravo.

Por su parte, Acisclo ha valorado este "acto importante" por cuanto implica la "constitución de una sociedad para apoyar proyectos de inversión que, a lo mejor, no han tenido apoyo suficiente" con anterioridad". En este sentido, ha puesto de relieve la "apuesta" de la de la Caja Rural de Jaén no sólo por la aportación económica, "sino también por el compromiso social" con la provincia.

Ha dicho esperar que "sea un éxito" y ha agregado que la entidad estará "gestionada con criterios empresariales", de manera que la viabilidad de los proyectos será analizada por personas independientes al margen de un planteamiento administrativo de la función pública".