La Junta cifra en 10.258 viviendas las VPO certificadas desde 2019 a 2023 y Por Andalucía y PSOE le afean su "inacción"

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha certificado desde 2019 a 2023 un total de 10.258 viviendas protegidas, "el triple de las que se iniciaron entre 2014 y 2018 --periodo de gobierno socialista--". De esas 10.258 viviendas protegidas, "más de 600 han sido impulsadas por la propia Junta de Andalucía" frente a las "cero viviendas protegidas" que movilizó el gobierno andaluz entre 2014 y 2018. Ante estos datos, los grupos parlamentarios de la izquierda, Por Andalucía y PSOE, han afeado al Ejecutivo de Moreno su "inacción" y "fracaso estrepitoso" en materia de política de vivienda.

En una comparecencia en la comisión de Fomento solicitada por Vox y Por Andalucía, la consejera Rocío Díaz ha achacado a la Ley estatal de vivienda la subida de los precios tanto de la vivienda en venta como en la de alquiler. "Sonoro fracaso, intervencionista, permisiva con la ocupación ilegal, populista, norma ideológica y que crea inseguridad jurídica" son algunos de los apelativos usados por la consejera de Fomento para criticar la normativa estatal.

"Andalucía se ha visto arrastrada por los efectos de la Ley de vienda y por los desequilibrios entre una escasa oferta y una potente demanda", ha argumentado Rocío Díaz, que ha recordado que el Banco de España ha cifrado en 90.000 el "déficit acumulado" de vivienda en la comunidad. No obstante, la titular de Fomento ha asegurado que el precio medio de la vivienda en alquiler en mayo de este 2024 se ha situado en Andalucía en 11,4 euros por metro cuadrado, "por debajo de la media de España y por debajo de comunidades como Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y País Vasco".

"La estrategia para combatir el alza de los precios no es intervenir el mercado, como hemos dicho muchas veces, sino promover vivienda nueva, especialmente protegida", ha resumido. En este punto, ha recordado que, tal como anunció el presidente Juanma Moreno en el debate del pasado 26 de junio en el Parlamento, el Consejo de Gobierno abordará en este mes de julio el anteproyecto de Ley de vivienda con la que el Ejecutivo 'popular' "va a reparar el daño causado por la Ley de Sánchez".

"Será una Ley que va a representar un cambio sustancial en las políticas de vivienda de Andalucía para intentar hacer real y efectivo el derecho de los andaluces a una vivienda digna y adecuada", ha sentenciado Rocío Díaz después de enumerar algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz, tales como el aval del 15% de la hipoteca para jóvenes de hasta 35 años que compran su primera vivienda. Casi 850 jóvenes se han beneficiado de estos avales, según los datos ofrecidos por la consejera.

La diputada de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha lamentado que el Gobierno de Moreno "abjure de una norma estatal que no está aplicando". "Se obcecan en no aplicarla y nos elevan a la categoría política una mera intuición dogmática de que si la aplicaran estaríamos aún peor, cosa que no podemos saber porque no se aplica". Además de afearle a la Junta esta no aplicación, Nieto ha criticado que "lo que han hecho" para regular la vivienda turística, "que es uno de los fenómenos que más tensiona el mercado inmobiliario y que más lo encarece", "no ha servido para nada".

Por todo ello, "cifrarnos la expectativa del mundo feliz en materia de vivienda a una Ley que todavía no es ni anteproyecto es tomarse con una parsimonia que no se puede permitir la gente de Andalucía el problemón de la inacción y sus malas decisiones", ha concluido la portavoz de Por Andalucía. En las filas del PSOE, la diputada Rocío Arabal le ha preguntado a la consejera "si sabe que tiene las competencias de vivienda delegadas. ¿Lo sabe? Es que no lo parece, porque la mitad de su intervención se la ha dedicado a Sánchez".

"Hable de sus competencias, de su responsabilidad, de sus acciones de Gobierno, que está aquí para gobernar y no para hacerle la oposición a Pedro Sánchez, que para eso está en Madrid Feijóo", ha asegurado la parlamentaria socialista que ha sostenido que lo que ha hecho Andalucía en materia de vivienda "lo está haciendo con los fondos europeos. Ahí sí estaría bien que hablara de Pedro Sánchez. Benditos fondos europeos", ha abundado la diputada del PSOE.

Por parte de Vox, Alejandro Hernández ha defendido que la política más social en materia de vivienda "no es intervenir ni regular, es posibilitar el acceso a una vivienda digna a aquellos que no pueden llegar a comprarla o alquilarla por sus propios medios". En este punto, ha asegurado, sin embargo, que ante los altos precios y "altísimo coste que tiene la construcción de vivienda protegida, es necesario buscar fórmulas de colaboración público-privada que hagan posible llegar allí donde no llega el mercado".

"Al final --ha rematado--, no puede ser social endeudar hasta límites cada vez más insostenibles al país, como si las emisiones de deuda pública no hubiera que pagarlas". En último término ha intervenido el diputado 'popular' Antonio Saldaña que ha animado a la izquierda a "no molestar" ni "dar por saco todo el día, intentando trasladar a la opinión pública una falacia", en alusión a lo que ha calificado como una "extrapolación" de una "situación concreta de unos municipios" con una presión turística que dificulta cada vez más el acceso a la vivienda y que explica las manifestaciones del fin de semana pasado en Cádiz y Málaga. "El Gobierno de España da miedo a los propietarios con sus políticas de vivienda y su espiral de ataques llegará a lo peor: viviendas cerradas y vacías", ha cerrado.