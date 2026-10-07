La Junta cifra en 168 millones lo ejecutado hasta ahora en recuperar las carreteras afectadas por el temporal

El consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, en la comisión parlamentaria del 7 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha informado este miércoles en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía de que el Gobierno andaluz ha ejecutado ya más de 168 millones de euros, el 60% de la inversión prevista, dentro del Plan Andalucía Actúa, puesto en marcha para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas registrado a principios de año en la red de carreteras de Andalucía.

"Es una cifra especialmente significativa si tenemos en cuenta la complejidad técnica de muchas de las intervenciones que se están ejecutando", ha señalado el consejero, que ha destacado además que sólo durante el último mes se han ejecutado más de 55 millones de euros.

El plan contempla una inversión total de 278 millones de euros y 46 actuaciones de emergencia repartidas por las ocho provincias andaluzas. Las obras están permitiendo actuar sobre deslizamientos de ladera, hundimientos de plataforma, desprendimientos, daños estructurales y problemas en los sistemas de drenaje, entre otras afecciones provocadas por las intensas precipitaciones.

El consejero ha señalado que el Plan Andalucía Actúa no se limita a reparar los daños, sino que permite aprovechar cada intervención para mejorar la resistencia de las carreteras ante futuros episodios meteorológicos extremos, con soluciones más adaptadas a los nuevos riesgos climáticos y que refuerzan la seguridad y la resiliencia de la red autonómica.

Por otro lado, Muñoz-Atanet ha recordado que también está en marcha el Plan Extraordinario de Asfaltados, dotado con más de 151 millones de euros para actuar sobre más de 1.000 kilómetros de carreteras autonómicas, y que ya ha alcanzado el 50% de ejecución. Ambos programas extraordinario movilizan más de 428 millones de euros para recuperar, reforzar y modernizar la red viaria andaluza, actuando tanto sobre los daños extraordinarios provocados por los temporales como sobre el deterioro progresivo de los firmes.

Esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de conservación de los más de 10.500 kilómetros de carreteras autonómicas, para la que el Gobierno andaluz mantiene el compromiso de "una inversión histórica de más de 1.000 millones de euros para transformar, modernizar y garantizar la seguridad de nuestras carreteras".