Junta cifra en un 96% el nivel de respuesta a solicitudes de información de los grupos y PSOE-A denuncia "boicot"

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha cifrado este jueves en un 96 por ciento el nivel de respuesta del Gobierno a las solicitudes de información y documentación por escrito de los grupos parlamentarios.

Así se ha pronunciado Sanz durante un debate sobre este asunto en comisión del Parlamento con el diputado del PSOE-A Josele Aguilar, quien ha denunciado que la Junta está "boicoteando" la labor de los grupos al no facilitarles la información en los plazos previstos y ha advertido de que los ciudadanos incluso la pueden tener mucho antes a través del Portal de Transparencia.

"Si estuviéramos por debajo del 50 por ciento, usted puede decir las barbaridades de las que nos ha querido acusar, pero es que eso no es así", ha dicho Sanz a Aguilar, apuntado que el 96 por ciento de las solicitudes de información y documentación por escrito de los grupos, vía artículo 7 del Reglamento de la Cámara, están respondidas, es decir, 1.104 de 1.152.

En lo que respecta a la solicitudes de información y documentación del Grupo del PSOE-A, ha cifrado el nivel de respuesta en el 91 por ciento, esto es, 314 de de 344.

Además, ha manifestado que el 90 por ciento de las preguntas por escrito formuladas por los grupos se contesta en tiempo, es decir, 18.294 de 21.041.

"No puede reprochar a este Gobierno, en absoluto, que no conteste en tipo y forma. Le he dado los datos", ha trasladado Antonio Sanz al parlamentario socialista.

Asimismo, ha pedido al PSOE-A que deje de hacer "trampitas" pidiendo la misma información al Gobierno tanto por la vía del artículo 7 del Reglamento como a través del Portal de Transparencia: "Eso sí que es abusar del sistema de transparencia, porque usted sabe que está multiplicando el trabajo de los funcionarios, que tienen que dedicarse a muchas cosas".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha acusado a la Junta de "boicotear" el trabajo de los grupos parlamentarios, ya que cualquier documentación que solicita un diputado de la oposición a través del artículo 7 del Reglamento del Parlamento llega más tarde que si la pidiera un ciudadano en el Portal de Transparencia.

"¿Por qué el mismo centro directivo de su Gobierno le da la información en plazo a los ciudadanos y, sin embargo, a los parlamentarios, la misma información, se demora muchísimo tiempo?", ha indicado el diputado del PSOE-A, para quien eso se debe a que hay una "intencionalidad de boicotear el trabajo de los parlamentarios de la oposición".

Asimismo, ha acusado a Antonio Sanz de tener "paralizada la reforma del Reglamento que estaban negociando los grupos parlamentarios precisamente porque se quiere tocar este artículo 7", relativo a solicitud de información por escrito de los grupos al Gobierno.

"Estamos viendo situaciones de boicot y situaciones de censura en el Parlamento", ha dicho.