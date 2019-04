La Junta defiende que se actualice la oferta de grados universitarios pero sin "suprimir" ninguno

Publicado 04/04/2019 13:23:07 CET

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha querido dejar claro este jueves que el actual Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "no va a suprimir ninguna titulación en ninguna universidad de Andalucía", si bien ha defendido la necesidad de que se actualice la oferta de grados universitarios en las instituciones públicas, ya que "desde el Acuerdo del Consejo Andaluz de Universidades de 2010 no se realiza ningún cambio".

En respuesta a una pregunta que sobre el mapa de titulaciones en las universidades públicas andaluzas le ha formulado el diputado del PSOE-A Francisco Conejo en la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Parlamento, el consejero ha indicado que el Ejecutivo "va a dar pleno cumplimiento al mandato legal recogido en la Ley andaluza de Universidades, y en particular en lo referente a la programación universitaria, esto es, al despliegue a lo largo del territorio, en diferentes universidades, de distintos grados y títulos".

Ha agregado que "esta programación ha de tener en cuenta determinados elementos fundamentales", como "analizar las titulaciones y competencias que no existen y que deberían ofertarse, un estudio de la evolución de la propia demanda de títulos universitarios, el equilibrio territorial y la oportunidad de creación de nuevos centros y campus universitarios, y la especialización y/o diversificación, en un contexto de cooperación entre universidades".

Velasco ha resaltado que la ley actual de universidades "tiene ya nueve años de vigencia", que es "mucho tiempo para el ámbito universitario, teniendo en cuenta el ritmo de cambios tecnológicos tan acelerado y extraordinario que estamos viviendo, que conlleva una oferta nueva de títulos, como podemos constatar en universidades de fuera de Andalucía", y al respecto ha comentado que "ésta va a ser nuestra guía y vamos a tratar de implementar con la mayor eficiencia y celeridad".

PSOE-A ACUSA A VELASCO DE GENERAR "ALARMA" A ESTUDIANTES

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha acusado al consejero de haber generado "alarma en muchas familias andaluzas" y en "futuros estudiantes" ante su "intención de realizar una probable fusión de grados cuando se impartan en universidades próximas con número reducido de alumnos".

Además, ha criticado que el consejero "llegó a afirmar que tenía previsto ayudar a los alumnos para que puedan desplazarse de una ciudad a otra", por lo que "su receta para Andalucía es sacar a los andaluces de su territorio", y "quiere que los jóvenes se tengan que marchar de su provincia para estudiar".

El parlamentario socialista ha preguntado al consejero si el actual Gobierno andaluz pretende que provincias como Jaén, Almería o Huelva "no tengan determinados estudios universitarios porque tengan menos alumnos", si "no quiere que algunas provincias no tengan universidad", o si busca "sustituir universidades públicas por privadas".

Conejo ha indicado que al PSOE-A le "preocupa" que el consejero valore las universidades "atendiendo sólo al criterio económico, sin tener en cuenta su papel social para garantizar la igualdad de oportunidades". Ha concluido expresando su deseo de que el nuevo Gobierno andaluz "no destruya en pocos meses lo que hemos logrado en la sociedad andaluza con nuestra universidad pública".

El consejero ha replicado acusando a los socialistas de "sacar de contexto determinadas afirmaciones", y ha criticado que "se oponen a una actualización de la actual Ley de Universidades" cuando su "predecesora en el cargo lo propuso" con el apoyo socialista.

Velasco ha matizado que "otra cosa es que haya acuerdos entre universidades para impartir conjuntamente determinados grados", algo que, según ha recordado, "ya existe para varias titulaciones entre las universidades de Sevilla, Granada y Jaén", según ha puesto de ejemplo.