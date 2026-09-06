La Junta defiende el rigor en el proyecto para la cantera Fuente de la Peña, en Jaén, y precisa que está "en estudio"

Archivo - Imagen de archivo del acceso a la cantera de la Fuente de la Peña - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha afirmado que la actualización del plan de restauración de la cantera Fuente de la Peña, en Jaén, está "en estudio" y, "como no puede ser de otro modo", estará marcado por "el rigor y el cumplimiento de la normativa vigente".

Así lo han trasladado después de que el Ayuntamiento de Jaén expresara su rechazo al proyecto al entender que no responde a los objetivos de recuperación exigidos para este monte de titularidad municipal. De ahí que pidiera a la Delegación de Industria, Energía y Minas "rigor" en su labor de supervisión y que no avale una actuación "de mínimos" que contradice los criterios municipales y la propia sentencia judicial firme sobre este paraje.

Frente a ello, la Junta ha explicado que "la tramitación de la actualización del plan de restauración se encuentra en fase de estudio por parte del órgano ambiental y minero, todo ello dentro del ámbito competencial de ambos organismos", según ha informado a Europa Press desde la administración autonómica.

Al hilo, ha precisado que, "hasta el momento no se ha dado traslado al Ayuntamiento de Jaén del proyecto de restauración (en este caso actualización) al que aluden". "Cuando el Ayuntamiento dice que se ha rechazado el proyecto de restauración está faltando a la verdad, ya que aún no conocen el contenido de tal documento", ha afirmado.

Ha añadido que los técnicos encargados están llevando a cabo "un análisis para determinar si, desde el punto de vista de la seguridad y de cumplimiento de normativa minera, es posible integrar las condiciones que plantea el Ayuntamiento dentro del documento de actualización del plan de restauración".

En este sentido, ha considerado que desde el Consistorio también se "falta a la verdad, pues conoce la voluntad de trabajo constante por parte de la Junta de Andalucía con las administraciones implicadas en este asunto", como reflejan "las reuniones mantenidas entre los diversos equipos técnicos para avanzar en el proyecto".

"Todo el trabajo que realizan los funcionarios, como no puede ser de otro modo, se basa en el rigor y el cumplimiento de la normativa vigente, que será lo que marque este proyecto de actualización del plan de restauración de la cantera Fuente de la Peña", ha concluido la Junta.