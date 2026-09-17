La Junta desactiva la emergencia en Almería y amplía la preemergencia por lluvias a Jaén, Granada y Málaga

Archivo - Desalojados por las lluvias, imagen de archivo. - Nono Rico / Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha desactivado a las 21,33 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía en la provincia de Almería, al tiempo que ha anunciado que se mantiene la fase de preemergencia, situación operativa 0, en Almería y se amplía a Jaén, Granada y Málaga.

La decisión de la Junta se debe a la mejora de las condiciones meteorológicas tras una jornada que ha transcurrido "prácticamente" sin incidencias destacadas, según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

Los avisos, de carácter muy puntual, se han concentrado en Cuevas del Almanzora, Pulpí y Vélez-Rubio y han estado relacionados con piedras y acumulaciones de agua en la calzada y el desbordamiento de una rambla. La afección viaria más destacada ha sido el corte total de la carretera AL-8105, entre los kilómetros 1,9 y 1,95, en Cuevas del Almanzora.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha señalado que "la prevención ha funcionado". "La activación anticipada del plan, la coordinación de los operativos, las medidas adoptadas por los municipios y la respuesta responsable de la ciudadanía han permitido afrontar el episodio sin daños personales y con una afección muy limitada", ha resaltado.

LAS LLUVIAS DEJAN MENOS DE 20 INCIDENCIAS EN ANDALUCÍA

En la tarde de este jueves, una tormenta ha descargado en el municipio de Archidona y ha dejado algunas anegaciones de carreteras secundarias y carriles rurales, además de acumulación de balsas de agua en la autovía A-92 sin que haya sido necesario el corte de la circulación. En Granada también se han producido avisos por una fuerte granizada en Baza. En el conjunto de la jornada, los avisos apenas han superado la veintena de incidentes.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía se activó a las 21,00 horas de ayer miércoles en fase de emergencia, situación operativa 1, para la provincia de Almería. A las 22,20 horas, la Agencia de Emergencias de Andalucía envió un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la comarca del Levante almeriense con recomendaciones de autoprotección. También se suspendió la actividad educativa presencial en Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora y se cerraron parques y jardines como medida preventiva.

Los municipios de Huércal-Overa, Níjar y Pulpí activaron sus respectivos planes territoriales de emergencia de protección civil de ámbito local. Los operativos han mantenido el seguimiento de la evolución meteorológica y de las posibles afecciones a la población, las carreteras y los servicios básicos.

AVISOS METEOROLÓGICOS

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología actualizada a las 18,30 horas, para este viernes, hay activo aviso amarillo por lluvias en zonas de las provincias de Almería y Granada entre las 14,00 y las 20,00 horas. La Agencia de Emergencias de Andalucía continuará el seguimiento de la situación y pide a la población que consulte las actualizaciones de las cuentas oficiales de la EMA en redes sociales.

En Almería los avisos afectan al Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, y Poniente y Almería capital. En Granada estarán activados en Guadix y Baza, y Nevada y Alpujarras. En todas estas zonas se prevé una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. No hay avisos previstos en el resto de Andalucía para este viernes. La información puede actualizarse en función de la evolución meteorológica.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Durante episodios de precipitaciones intensas, el 112 ha recomendado evitar los desplazamientos por carretera. Si el viaje es imprescindible, aconseja consultar previamente el estado de las vías, atender las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes de la autoridad y mantenerse informado sobre la evolución meteorológica a través de fuentes oficiales.

Al volante, con lluvia, se debe reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Asimismo, nunca se debe atravesar una zona inundada o con acumulaciones de agua. Si se circula por una zona anegada, es conveniente comprobar posteriormente el funcionamiento de los frenos mediante pulsaciones suaves. En caso de que una fuerte crecida sorprenda a los ocupantes dentro del vehículo, deben prepararse para abandonarlo de inmediato cuando el agua alcance o supere el eje de las ruedas.

El 112 ha aconsejado también no acampar ni estacionar cerca de cauces, aunque estén secos, ya que pueden producirse crecidas repentinas. En el campo, durante una tormenta, se debe mantener la distancia de árboles y piedras aisladas, así como de objetos metálicos. En las zonas costeras afectadas por temporal, se recomienda evitar el tránsito por paseos marítimos, rompeolas y miradores, ya que el oleaje puede arrastrar a las personas hacia el mar.

En las viviendas, se aconseja retirar de patios, balcones y azoteas aquellos objetos que puedan ser desplazados por la lluvia o el viento y provocar accidentes. Si el nivel del agua comienza a subir, hay que dirigirse a las plantas superiores y evitar sótanos y garajes. Además, la ciudadanía debe respetar los cortes de carretera y las restricciones de acceso y evitar acercarse a zonas inundables para observar el episodio o tomar imágenes.

Ante cualquier situación de emergencia, se debe llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día durante todo el año.