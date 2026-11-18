Archivo - Las marismas de Doñana. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha destacado este miércoles en el Parlamento andaluz el "amplio consenso" alcanzado para la actualización puntual del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Doñana, unos instrumentos de planificación que "se modifican tras más de una década de aplicación para adaptar la conservación del espacio natural a las necesidades actuales".

En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular en Comisión parlamentaria, la consejera ha puesto de relieve que el texto definitivo ha sido consensuado con el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, con el Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales y con el Consejo de la Red de Parques Nacionales.

Durante su intervención, Martínez ha subrayado que la conservación de Doñana y su desarrollo sostenible exigen una gestión "rigurosa, permanente y adaptada", remarcando que esta actualización "mantiene intactos los objetivos de conservación del parque y se articula en torno a cinco ámbitos fundamentales".

En primer lugar, respecto a la protección de la biodiversidad, la reforma ajusta los calendarios forestales a los ciclos biológicos de las especies, fijando el periodo entre el 31 de julio y el 28 de febrero para las tareas de laboreo, podas, desbroces y clareos. Asimismo, amplía de 100 a 400 metros el radio de protección en torno a los nidos de aves rapaces, espacio en el que quedarán prohibidos los aprovechamientos forestales hasta que las crías abandonen el nido.

En segundo término, la modificación agiliza la gestión administrativa al permitir que la propia dirección del parque tramite mediante resoluciones la regulación de actividades como el senderismo, la fotografía o la observación de flora y fauna, al tiempo que restringe la entrada de animales domésticos únicamente a perros de asistencia.

En el ámbito de las infraestructuras y la sostenibilidad, el plan permite la instalación de sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo en edificaciones existentes y plenamente legales, y flexibiliza los criterios para construir instalaciones indispensables en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales preexistentes en determinadas zonas del parque natural.

Por otro lado, la consejera ha detallado que se actualiza la relación de hermandades que transitan por la vereda de la Rocina y la vereda de San Lucas al monte, manteniendo sin cambios el límite máximo de vehículos autorizados.

Finalmente, el quinto eje contempla una corrección cartográfica del área de uso moderado de la playa del Parque Nacional para adecuar la delimitación a la realidad física del terreno y al texto literal de los planes de gestión.

Por su parte, el parlamentario del PP Alejandro Romero ha señalado que Doñana es "uno de los espacios naturales más importantes de Europa y del mundo y la gobierna unas normas". Pero "las normas, como la propia marisma, si no se adaptan, se acaba perdiendo".

"Pero hay algo que no ha cambiado, y es que en Doñana las cosas salen bien cuando antes de decidir se escuchan a los vecinos, a quienes trabajan la tierra, a quienes la estudian o a las hermandades que la cruzan cada primavera. Cuando a Doñana se le impone, se resiente y cuando se acuerda, Doñana gana", ha finalizado.