La Junta destaca el "efecto incentivador" de las nuevas ayudas para impulsar los espacios de incubación y startups

Imagen de la inauguración del III Congreso Internacional de Startups. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua, Javier González, ha puesto de relieve el "efecto incentivador" para impulsar los espacios de incubación y aceleración y las startups que tendrán las nuevas ayudas por valor de 2,2 millones de euros que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación lanzará en primavera.

Así lo ha indicado durante la inauguración del III Congreso Internacional de Startups, organizado por la Asociación Internacional de Startups, que reúne en Sevilla este miércoles y jueves a más de 1.000 líderes empresariales, inversores, corporaciones y profesionales de más de 40 países, según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Durante su discurso en este acto, celebrado en el Auditorio Box Cartuja, Javier González ha puesto de manifiesto la "importancia de la retención y atracción del talento como instrumento clave para impulsar el emprendimiento innovador y disruptivo en la comunidad, una de las tareas prioritarias que tiene el Gobierno andaluz en su hoja de ruta".

En este sentido, ha resaltado la actitud y la capacidad de los jóvenes andaluces, que "son el germen de una Andalucía, emprendedora, innovadora y sostenible", así como el compromiso de fortalecer un ecosistema emprendedor favorable a la creación de empresas innovadoras y basadas en el conocimiento.

De este modo, el director general ha explicado que según las bases reguladoras de estos incentivos, publicadas esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se convocarán tres líneas de ayudas, las cuales se nutrirán de fondos procedentes del programa Andalucía Feder 2021-2027.

La primera, con una dotación de 1,04 millones de euros, financiará a centros especializados en incubación o aceleración de startups para que puedan incrementar el número de estas y ampliar sus capacidades en el mercado con clientes e ingresos.

La segunda, que tendrá un presupuesto de 860.000 euros, estará orientada a apoyar iniciativas empresariales de nueva creación para la formación, capacitación y recapacitación de segunda oportunidad de los emprendedores mientras participan en un programa de incubación y aceleración en un centro especializado.

Por su parte, la tercera, con una cuantía de 3000.000 euros, pretende cofinanciar retos de innovación abierta a startups planteados por empresas que necesitan soluciones innovadoras.

Para Javier González, estas subvenciones "completan de alguna manera el círculo" para impulsar el emprendimiento innovador y de base tecnológica que hagan de Andalucía una región más competitiva.

En este sentido, ha vuelto a poner en valor el papel del Portal Andaluz del Emprendimiento, que tras su puesta en marcha el pasado 24 de febrero reúne ya cerca de 180 servicios ofrecidos por más de 40 entidades registradas.

Se trata de un enclave web integrado en el Portal de la Junta de Andalucía que unifica tanto la información, servicios y recursos disponibles para facilitar la creación de empresas, como los procedimientos y trámites necesarios para iniciar y desarrollar este tipo de proyectos Asimismo, el director general ha subrayado la importancia de la nueva marca 'Emprendimiento andaluz', con la que se pretende identificar bajo una misma imagen a los diferentes agentes y entidades que conforman este ecosistema, así como sus iniciativas.

La finalidad de la misma es "proyectar una identidad sólida, contemporánea y reconocible que contribuya a convertir Andalucía en un destino emprendedor, dinámico y creciente que apuesta por la innovación y la tecnología, facilitando la promoción de las empresas y agentes que conforman este sistema tanto a nivel nacional como internacional".