Junta dice que "para planificar bien" el inicio del curso escolar "hay que conocer las condiciones" de Ministerio

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESSS) -

La viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, ha señalado que para "planificar bien" el inicio de curso en septiembre "hay que saber cuáles son las condiciones" por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, una información que espera conocer este jueves en la Conferencia Sectorial del ramo, porque antes de tomar cualquier decisión "hay que ver las consecuencias y pensarlas mucho".

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, la viceconsejera ha señalado que el Ministerio de Educación les tiene que decir "cómo se hace que vuelvan alumnos de cero a seis" porque "si no conocemos las condiciones necesarias, tanto de protección para los que los atienden como par los alumnos, las medidas de sanitarios y los requisitos, si son necesarios guantes, mascarillas, la ratio, los espacios o la disponibilidad".

"Nos falta información para tomar una decisión, y esa es la idea, no es que tengamos una negativa a atenderlos, porque entendemos que hay problemas que afectan a personas que tienen que incorporarse a trabajar, y que de alguna manera tendríamos que ayuda a esa conciliación", pero también "para los de siete, ocho o nueve años, que es otra cuestión, y de todo eso nos gustaría que el Ministerio nos dijera cómo".

Cuestionado sobre si piensa que su hubiera plan por parte del Gobierno central se hubiera conocido ya algo, Castillo ha respondido que "estamos viendo que primero se dicen las cosas u luego se van estableciendo las medias a partir de esas ideas, que no digo que sea bueno ni malo, sino lo que nos está pasando".

En este sentido, añade que "por ejemplo dentro del marco de las distintas fases del Gobierno sobre la desescalada, una de las fase de la que estábamos pendiente por los procesos de escolarización era el tema de la apertura de los centros educativos y que nos dijeran cómo podíamos abrirlos y en qué condiciones y eso no pasó hasta el sábado pasado en una orden ministerial"". Por tanto, incide, "que es posible que los tengan previstos, sí, que los conozcamos, no, a esta altura no, y la idea es que sea el 25 de mayo".

"Yo no sé cómo será en otras comunidades autónomas pero en Andalucía tenemos muchos niños y tenemos que saber cómo se hace", ha añadido la viceconsejera, quien ha añadido que "en realidad el presidente del Gobierno nunca ha hablado de que vuelvan los críos a las aulas, de lo que ha hablado es de una media de conciliación, no una mediad educativa".

"Una cosa es clara, y es que nosotros estamos en las aulas, no presenciales, pero nunca hemos suspendidos la actividad docente, que hemos reconvertido en no presencial. Eso significa que no es un problema de aula sino un problema de conciliación, pero queremos saber para medidas de conciliación, cuáles son los requisitos", ha manifestado, para añadir que "no habría que hablar de alumnos sino de menores afectados por una medida de conciliación", porque "nuestros alumnos están atendidos".

Sobre el final de curso, Castillo ha señalado que todos los profesionales "saben cómo se hace la evaluación de final de curso, y lo que es diferente este curso es que nos podemos encontrar alumnos que de alguna manera no haya podido seguir con normalidad el proceso de aprendizaje y en ningún caso le puede perjudicar eso", para lo cual hay unas instrucciones del 23 de abril en lo que todo "viene bastante claro".

"El presidente del Gobierno lo que dijo es que los alumnos no volverían con carácter general a las aulas hasta principios de septiembre, de hecho nuestro consejero de Educación y Deporte ya lo ha dicho después de hablar con toda la comunidad educativa", ha afirmado, para añadir que "esta decisión de no volver a clase con un carácter normal está tomada".

Finalmente, y sobre la vuelta a las aulas en septiembre, Castillo ha asegurado que antes de tomar cualquier decisión "hay que ver las consecuencias y pensarlas mucho" para "poder planificar". "Si decidimos una ratio con la mitad que hay ahora, con medidas de precaución sanitarias, se necesitan muchísimos recursos no solo humanos sino también de espacio, de instalaciones, etcétera", señala, para añadir que "otra cosa es que me gustaría tener una bola mágica para saber qué va a pasar en septiembre, en qué condiciones vamos a estar, aunque igual el Ministerio tiene más datos".

"Hay que saber cuáles son las condiciones, qué es lo que va a condicionar el inicio del curso, qué previsiones hay de un rebrote para pode planificarlo bien", finaliza.