La Junta esgrime 1.000 dependientes más atendidos y el PSOE dice que "Rajoy les cortó una pierna y seguimos andando"

Publicado 11/07/2019 15:36:35 CET

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado este jueves durante una comparecencia parlamentaria en comisión sobre el informe ejecutivo de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía de 2018 que las personas beneficiarias con prestaciones en Dependencia se han incrementado en este ejercicio en 1.000 para situarse en 213.198, así como lo han hecho las prestaciones con 2.700 más, mientras que la diputada del PSOE Soledad Pérez ha defendido la gestión del Gobierno socialista en esta competencia para asegurar que "el PP, Rajoy, y su presidente Moreno Bonilla nos cortaron una pierna para poder correr, pero pudimos andar", en alusión al recorte de la financión del Estado prevista en la Ley de Dependencia, que establecía debía ser de un 50%.

Ruiz ha presentado los datos de ejecución de la Agencia de Servicios Sociales del ejercicio 2018, con cifras como los 212.243 beneficiarios de prestaciones en dependencia, un presupuesto ejecutado de 1.145 millones de euros, o las 53.881 personas atendidas por adicciones, aspectos cuantitativos a los que la consejera de Igualdad ha sumado otros aspectos como la elaboración del I Plan Igualdad para la agencia y la firma del I Convenio Colectivo con los trabajadores de la agencia.

La consejera de Igualdad, que ha descrito "el colapso" que soporta la Agencia de Servicios Sociales por "la insuficiente dotación de medios humanos y materiales", que ha proyectado "en los miles de dependientes pendientes de valoración y del PIA (Plan Individual de Atención)", ha esgrimido los resultados de su gestión con datos como un incremento de 15.000 valoraciones, frente a las 6.000 que ha atribuido en igual periodo del año anterior al Gobierno del PSOE, las 265 plazas residenciales nuevas para personas con discapacidad, o el incremento de 88,45 millones de euros en el presupuesto para la Dependencia, para un presupuesto total de 1.462 millones para políticas sociales.

"No coinciden sus datos con los del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), esto no cuadra", le ha espetado la parlamentaria socialista Soledad Pérez, quien ha invitado a la consejera a "preocuparse por sus empleados públicos", a quienes ha descrito "atacados por las enmiendas parciales al Presupuesto".

Los datos del informe del Imserso sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, cerrado a 30 de junio, señalan que Andalucía cuenta con 394.077 solicitudes de prestación, existen 355.437 resoluciones de prestación, hay 213.198 personas beneficiarias de prestación y se abonan 281.966 prestaciones.

"900 personas en seis meses, consejera" ha argumentado Pérez sobre las cifras de incremento de personas dependientes con prestaciones, quien ha proseguido en tono irónico para darle "la enhorabuena por ese hito histórico". "Son 212.243 personas beneficiarias de prestaciones, son los datos del Inserso, ahí no pueden hacer trampas", ha señalado Pérez en referencia a la gestión de 2018.

La diputada socialista ha recriminado a la consejera de Igualdad que "ofrece lo mismo diciendo que ha triplicado el presupuesto para dependencia" acerca del propósito de acabar el año con 225.000 personas atendidas, 14.000 más, cifra que ha asegurado "es el mismo incremento de años anteriores" y ha esgrimido que el Gobierno saliente del PSOE dejó reconocidas a 50.000 personas más como dependientes. Pérez ha señalado a Rocío Ruiz que "sus datos son negativos, se ponga usted como se ponga, tiene usted más listas de espera".

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Vanessa García, ha asegurado que "esperábamos que fuera diferente, con datos más útiles" sobre el balance de ejecución de la Agencia de Servicios Sociales de 2018 y ha invitado a la consejera de Igualdad a reconocer la importancia de la Teleasistencia, por cuanto "Andalucía es la única comunidad que impulsa este servicio y hay que agradecer al PSOE su apuesta por una gestión directa". García ha puesto el acento en las 26.000 plazas residenciales disponibles cuando se ocupan 24.000, diferencia que le ha llevado a afirmar que "hay personas en espera en plazas de residencia".

El diputado de Vox Eugenio Moltó se ha preguntado sobre "si no hay nada que mejorar en dependencia" tras advertir que en un informe de 108 páginas "no se menciona ni una sola vez la lista de espera". "Este informe debe dejar de ser autobombo para rendir cuentas a los ciudadanos", ha apostillado.

La diputada de Ciudadanos Concepción González Insúa ha presumido de "nuevas formas de hacer las cosas", que ha presentado como un ejercicio de transparencia, exigencia que ha descrito como "un principio general para todas las administraciones", y ha abogado por la "no ocultación en cajones ante el derecho a la información del ciudadano".

La diputada del Partido Popular Ana Vanessa García, que ha señalado como "saturados los Servicios Sociales Comunitarios y Municipales", ha apostado por "un proceso de estabilización en el empleo" de los empleados de la Agencia de Servicios Sociales, convencida de que "la estabilidad y más personal" son las necesidades prioritarias de este organismo para el ejercicio de sus competencias.

"ALÉGRESE POR ESAS 1.000 PERSONAS MÁS"

En la réplica de Rocío Ruiz a los grupos parlamentarios ha señalado al PSOE que "los datos le han sentado mal" y ha argumentado en ese sentido que "pasar de 212.000 a 213.000, esas 1.000 personas más, son 2.700 prestaciones más, no por mí, me gustaría que se alegrara por esas personas".

Ruiz se ha preguntado en voz alta "cuánto duró la crisis" porque ha explicado que "2016, 2017 y 2018 no hubo aumento de plazas residenciales". La consejera de Igualdad ha sostenido que en estos momentos se atienden a "35.000 personas que no se habían grabado, que no contaban".

La consejera de Igualdad ha reprochado a sus antecesores en la gestión "intereses partidistas" que les llevó a "ponerse a trabajar los tres últimos meses antes de afrontar la campaña" para las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2 de diciembre de 2018.

La consejera ha agradecido "las interesantes aportaciones" de Adelante Andalucía y ha advertido que el informe de gestión de la Agencia de Servicios Sociales lo "elaboró el equipo del PSOE". "Nosotros no asumimos esa gestión", ha apostillado. Y ha coincidido con la parlamentaria de Adelante en reconocer su "satisfacción" porque se cuentan con 3.000 dispositivos más y existen 27 profesionales más en Teleasistencia.