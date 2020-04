Junta espera que la oferta de Sánchez sobre nuevos pactos de la Moncloa no sea sólo una “foto o una pose"

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha confiado este lunes en que los nuevos Pactos de la Moncloa que ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la crisis del coronavirus no sean sólo una "foto" o una "pose". "Los pactos de la Moncloa no pueden ser la foto de la Moncloa, porque ello sería un error", ha indicado.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, el consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha expuesto que sentarse en una mesa con todos los líderes políticos como ha planteado Sánchez "es una buena decisión, pero hay que ir a esa mesa con la mente abierta, con voluntad de consenso y sin imposiciones", y con la capacidad, como ocurrió en los Pactos de la Moncloa de 1977, "de negociar, aceptar y ceder y, entre todos, llegar a un acuerdo".

Según Bendodo, ante cualquier crisis hay dos opciones, o buscar soluciones o buscar culpables, y la Junta de Andalucía, desde el minuto, se ha centrado en aportar soluciones y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, desde la máxima lealtad institucional, se ha puesto detrás del Gobierno central, con absoluta lealtad y coordinación, porque no se puede entender hacerlo de otra manera.

"El virus no entiende ni de territorios ni de ideologías ni de partidos políticos y la gente exige que todos nos pongamos de acuerdo en sacar al país de esta grave crisis sin precedentes", según Bendodo, quien ha indicado que todos tenemos que estar unidos y nadie entendería que algún partido intentara sacar "rédito político" de esta situación.

Ha señalado que la máxima lealtad institucional que está demostrando la Junta no significa que no se reclamen mejoras en la gestión del Gobierno central, aunque ahora no es el momento de buscar "culpables, sino que hoy urge la unión de todos".

El consejero ha agregado que al Gobierno andaluz le parece una "buena iniciativa" la propuesta de Sánchez sobre los nuevos pactos de la Moncloa, "pero el primero que se los tiene que creer" es el presidente del Gobierno central, y ha garantizado que Andalucía va a estar en la "lealtad absoluta".

De otro lado, preguntado sobre el hecho de que desde el PSOE-A se pidan explicaciones a la Junta por el "dinero destinado a propaganda" en medios de comunicación sobre la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno andaluz, Bendodo ha indicado que no será él quien "tenga que dar lecciones al PSOE de propaganda". "Ni un céntimo. Hay acuerdos de comunicación con distintos medios de comunicación a nivel andaluz y nacional y sin ningún tipo de duda", según ha sentenciado Bendodo, quien ha apuntado que no sabe a qué se refiere el PSOE-A.

"Lo que estamos haciendo, dentro de la libertad absoluta de todos los medios de comunicación, es comunicar las decisiones del Gobierno e informar de la situación en Andalucía y por qué el impacto del coronavirus está siendo menor que en otras comunidades y eso tenemos que explicarlo", ha dicho el consejero, quien ha apuntado que el PSOE-A se "equivoca y debe darse cuenta de que ya no está en el Gobierno".