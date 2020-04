PP-A afea la "deriva intervencionista" de Sánchez con "decretazos confusos que limitan libertades”

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, se ha hecho eco este domingo de la "inquietud y alerta social" que está provocando la "deriva intervencionista" que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez a medida que se va prorrogando el estado de alarma, con "decretazos confusos que limitan libertades".

En un vídeo remitido a los medios, el popular alerta de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de estos "decretazos" que "siembran dudas sobre posibles recortes y retrocesos en nuestra democracia", según reseña el PP en una nota de prensa.

El dirigente popular critica duramente que "aprovechando la falta de control en el Congreso y el Senado y el hecho de que la opinión pública esté centrada en la evolución de la pandemia, Sánchez ha aprobado a base de decretazos y sin aviso previo, medidas de gran transcendencia y también de gran rechazo social que no están recibiendo ninguna explicación por parte del ejecutivo socialista".

Así, se refiere a la posibilidad de aprobar indultos por parte del Gobierno de España en pleno estado de alarma, punto en el que se pregunta si la medida "tiene algo que ver con buscar una salida a sus socios independentistas catalanes condenados por la Justicia".

Igualmente, recuerda el cambio de la Ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para dar cabida al nombramiento de Pablo Iglesias, o el "inquietante control" del uso de las redes sociales "en manos de un Gobierno que de golpe va a decidir a su conveniencia qué pueden decir y qué no pueden decir los ciudadanos, y que recuerda a otro tipo de regímenes".

Toni Martín hace hincapié igualmente en la "urgente necesidad" de que el presidente del Gobierno aclare la "confusa normativa" publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado sobre el uso de viviendas de titularidad privada para su cesión al alquiler social.

"Ayer vimos otra 'perla' con una redacción muy confusa que está provocando una gran inquietud, ya que da lugar a la interpretación de que el Gobierno de España abre la puerta al alquiler, no se sabe si voluntario o forzoso, de viviendas privadas para fines sociales, lo que supondría que el Estado sea quien acabe decidiendo sobre la propiedad privada de la gente", lamenta.

El vicesecretario general del PP-A exige una aclaración inmediata, máxime cuando su publicación "coincide con declaraciones de destacados miembros del Gobierno, como el propio Pablo Iglesias o los ministros Ábalos y Marlaska durante estas semanas en estado de alarma", en las que "han manifestado que para afrontar la crisis económica que se nos viene encima lo privado debe ponerse a disposición de lo público".

"España no es una república bananera ni bolivariana, es una democracia con unos principios constitucionales claros y lo va a seguir siendo, por muchas tentaciones que la situación de alarma actual le esté provocando a Pedro Sánchez y a sus socios de la izquierda más radical de Europa", advierte el popular, que severa que desde la Junta de Andalucía estarán "vigilantes". "Defenderemos nuestros derechos constitucionales para no que no demos ni un paso atrás en nuestra libertades democráticas", ha concluido.