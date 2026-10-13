La Junta garantiza atención a menores andaluzas víctimas de violencia de género y la izquierda habla de "escabechina"

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, en la comisión parlamentaria del 13 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha garantizado el servicio de atención "especializada" para menores de entre 14 y 17 años víctimas de violencia de género mientras los partidos de izquierda la han acusado de hacer una "escabechina" con dichos programas.

En comisión parlamentaria este martes, Loles López ha repasado página por página la licitación en la que se incluye el programa de atención a menores víctimas de violencia de género y ha afeado a los grupos parlamentarios de izquierda que hayan "puesto a parir" a las profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que "son las que han hecho el pliego técnico".

"El pliego lo han hecho funcionarias a las que han desacreditado" porque, ha sostenido la consejera, "existirá atención especializada para las menores. Mienten una tras otra". El grupo socialista, que ha sido el proponente del debate sobre la "supresión" del servicio de atención especializada a menores víctimas de violencia de genero, ha calificado de "intolerable" y "desgarrador" que se "elimine" la atención "especializada" y ha preguntado qué informe "justifica este cambio" que, a su juicio, significa que la Consejería va "como pollo sin cabeza" en esta materia. "¿Por qué destroza todo lo que toca"?, le ha espetado a López.

Desde las filas de Por Andalucía, se ha insistido en la misma idea: la nueva licitación "suprime" la atención psicológica especializada. "Han hecho ustedes una escabechina con los programas para mujeres víctimas de violencia machista". "Un desaguisado" que, a juicio de Por Andalucía, no se circunscribe al pacto con Vox para esta legislatura. "Ya lo iniciaron antes", por lo que la formación ha pedido una rectificación.

Adelante Andalucía ha reprochado que la atención especializada desaparece porque la licitación "ya no se hace por perfiles sino por lotes de provincias". "La especialización no es un lujo en la violencia de género". "¿Dónde está la evaluación que justifica este cambio y cómo se evaluará el nuevo servicio?", se ha preguntado.

Vox ha recurrido a su argumentario en esta materia en virtud del cual "nos importan las víctimas reales, no el entramado de marcas de asociaciones ni el discurso alarmista del PSOE. Ni un euro público para entramados ideológicos". El PP ha sostenido que el PSOE "se ha inventado que se suprime este servicio especializado" y ha lanzado una pregunta: "¿No le quitan al PSOE el sueño las madres de las menores de Ceuta que no pueden salir a la calle?".