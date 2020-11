Junta y Gobierno empiezan a trabajar en corredor turístico seguro y Maroto le exige proyectos al Plan de Sostenibilidad

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este jueves en Sevilla que el Gobierno y la Junta empiezan a trabajar en la definición de un corredor turístico seguro en Andalucía después de que este miércoles hayan celebrado una primera reunión. Maroto le ha reprochado al Gobierno andaluz "que no presentó ningún proyecto al Plan de Sostenibilidad Turística".

En declaraciones a los medios tras participar con una intervención en el Tourism Innovation Summit (TIS), Maroto ha explicado que este miércoles, en el marco de esta cumbre turística, han mantenido una reunión el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, por lo que ha apuntado que "se empiezan a sentar las bases de ese protocolo".

Tras describir la necesidad "de tener la trazabilidad de todo el corredor y negociar con nuestros mercados emisores", Maroto ha considerado que "es buena noticia que Andalucía haya apostado por el corredor seguro, que hemos puesto para la mejora de la movilidad" y que hasta el momento se han implantado en Baleares y Canarias y suponen la realización de test a los turistas.

Maroto, que se ha declarado "a disposición de la Junta de Andalucía para trabajar", ha cambiado el tono para trasladar que "le hemos exigido que presenten proyectos a los fondos europeos" tras apuntar que "la Junta de Andalucía no presentó ningún proyecto al Plan de Sostenibilidad Turística".

"Y eso en un sector andaluz tan importante no puede volver a suceder", ha apostillado Maroto, quien ha esgrimido los 660 millones destinados a movilizar planes turísticos de sostenibilidad para reclamar que "tiene que estar la Junta de Andalucía y no puede no acompañar a su sector".

"Le he pedido al vicepresidente de la Junta un esfuerzo en planes de sosteniblidad y que no se quede fuera de una herramienta tan importante para mejorar el destino", ha concluido Maroto.