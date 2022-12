La Junta mantiene que no puede actuar sobre el puente de la Hacienda La Laguna porque no es de su titularidad

JAÉN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía mantiene que no puede actuar sobre el puente que da acceso a la Hacienda de La Laguna porque no es de su titularidad y de hecho "no está adscrito a ninguna Consejería", según los datos de los servicios técnicos autonómicos.

Desde la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén se ha indicado a Europa Press que al no tener la titularidad acreditada de ese puente, la Administración autonómica no puede llevar a cabo ninguna actuación sobre dicha infraestructura.

En este sentido, han señalado que el Ayuntamiento de Baeza mantiene un contencioso-administrativo con la Junta de Andalucía para exigir el arreglo, por lo que se trata de un tema que "está judicializado" y desde la Junta se va a esperar al pronunciamiento judicial para que se dirima la titularidad de dicho puente.

Precisamente, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en marzo de este año, dijo en sede parlamentaria que el puente no fue construido por la Junta como administración con competencias en vías pecuarias y ya apuntó entonces a la existencia de "documentos que indican que está inscrito en el registro de propiedad a favor del Ayuntamiento de Baeza". Asimismo, indicó que los técnicos de la Junta sostienen que la clasificación de la vía pecuaria en cuestión, llamada Cañada Real de Camino Viejo de Jaén, "no menciona en ningún momento el puente como infraestructura propia".

El puente sobre el río Torres está declarado Bien de Interés Cultural. Construido por Bartmanski en el siglo XIX, da acceso a la Escuela de Hostelería La Laguna, al Museo de la Cultura del Olivo, al Paraje Natural La Laguna Grande y a numerosas fincas.

Las lluvias de los últimos días han ocasionado la pérdida de uno de los pies del puente. Desde este jueves y como consecuencia del cierre al tráfico del puente, las clases en la Escuela de la Hostelería están suspendidas y se han cerrado las instalaciones del Museo de la Cultura del Olivo.