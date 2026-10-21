La Junta de Portavoces aprueba el orden del día del próximo Pleno con comparecencias de Nieto y López

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Loles López, en una intervención en el Pleno del Parlamento. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles el orden del día del Pleno de la cámara para los días 28 y 29 de octubre. Entre sus puntos destaca la comparecencia de los consejeros de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, y de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López.

Según aparece en el documento consultado por Europa Press, la sesión comienza a las 16,00 horas del miércoles 28 de octubre con la elección de la persona titular de la Presidencia del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

A continuación tiene lugar la comparecencia de Nieto para informar sobre actuaciones de la Junta en materia de inteligencia artificial. Seguidamente, López informará sobre las medidas autonómicas destinadas a proteger la vida de las personas pensionistas de Andalucía. El Consejo de Gobierno termina de intervenir sobre las acciones llevadas a cabo ante "los incumplimientos del Gobierno de España con Andalucía".

La sesión se reanuda el jueves a las 9,00 horas con una moción acerca de la interpelación sobre plantas de biogás en Andalucía. Le siguen las preguntas parlamentarias al Consejo de Gobierno, que preceden la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Abrirá el turno el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, acerca de los problemas y preocupaciones de la ciudadanía andaluza. Seguidamente, el portavoz de Adelante, José Ignacio García, va a preguntar sobre la tasa turística, y el de Vox, Javier Cortés, sobre los presupuestos para el próximo año.

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, María Jesús Montero, preguntará al presidente de la Junta por la defensa de los intereses generales de Andalucía. Cierra el turno, el portavoz del grupo popular, Toni Martín, acerca de los presupuestos de 2027.

El Pleno debatirá y aprobará cuatro proposiciones no de ley (PNL). La primera acerca de la función social y el derecho a la vivienda, presentada por Por Andalucía. Una materia que también protagoniza el siguiente texto, presentado por el PSOE-A.

Por otro lado, el PP presenta dos PNL. La primera acerca de la defensa de la descentralización, gobernanza territorial y sectores productivos andaluces ante el nuevo marco financiero plurianual (MFP). En segundo lugar, sobre las medidas contra la crisis de la oferta de vivienda en Andalucía.