La Junta reabre parcialmente la A-3150 tras una rápida actuación frente a los daños del temporal

Carmen Granados (3ª dcha.), durante la visita a la carretera A-3150. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Granados, ha visitado este miércoles, junto a la alcaldesa de Palma del Río (Córdoba), Matilde Esteo, la carretera A-3150 tras su reapertura parcial al tráfico, una actuación posible gracias a la rápida intervención de la Junta de Andalucía ante los daños ocasionados por el reciente temporal.

Durante la visita, ambas responsables institucionales han podido comprobar sobre el terreno el resultado de los trabajos de emergencia realizados, que han permitido "restablecer la movilidad en esta vía fundamental para la conexión del municipio con su entorno".

Entre las actuaciones ejecutadas se incluyen la retirada de desprendimientos, la reparación de drenajes, la estabilización de taludes y el refuerzo de la plataforma de la carretera.

La delegada de Fomento ha destacado la "rapidez y eficacia" de la respuesta de la Junta de Andalucía, que activó "de forma inmediata actuaciones de emergencia" en la provincia de Córdoba con una inversión global superior a 21,8 millones de euros, destinadas a "garantizar la seguridad vial y minimizar las afecciones a vecinos, transportistas y usuarios de las vías afectadas".

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río ha agradecido la actuación de la Junta y ha resaltado "la coordinación entre administraciones para dar una respuesta ágil a las necesidades del municipio", subrayando la importancia de la A-3150 como "eje estratégico para la movilidad local y comarcal".

La Junta de Andalucía continúa evaluando los daños ocasionados en la red viaria provincial y ejecutando "nuevas actuaciones orientadas a reforzar la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras frente a futuros episodios meteorológicos adversos".