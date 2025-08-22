La Junta recuerda al PSOE que invierte "sólo" en prevención lo mismo que ellos destinaban a "todo" el Plan Infoca

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este martes en Sevilla, en la presentación de la Agencia de Emergencias de Andalucía y de la campaña del Plan Infoca - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y responsable del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha contestado este viernes a las críticas del PSOE andaluz sobre la inversión del Gobierno andaluz en prevención de incendios y ha asegurado que "lo que antes el PSOE gastaba para todo el Plan Infoca es lo que prácticamente invierte ahora la Junta de Andalucía sólo en prevención". De los fondos del plan Infoca, 146 millones se destina a prevención y 111, a extinción, lo que eleva la cuantía a 257 millones de euros.

Así lo ha defendido Sanz en una comparecencia pública en el Parlamento andaluz con motivo de la reunión de la Diputación Permanente para debatir la petición de los grupos de izquierda de comparecencias de varios consejeros para informar sobre la campaña de incendios en Andalucía y sobre el fuego declarado en la Mezquita de Córdoba. "El PSOE en los últimos años de Gobierno redujo los fondos del Plan Infoca un 12%. El Gobierno de Juanma Moreno lo que ha hecho es duplicarlos", ha defendido el consejero.

"Que el partido que redujo un 12% los fondos del Plan Infoca se dedique a hacer manifestaciones, cuando ellos redujeron un 12% las partidas del plan Infoca, debería avergonzarles", ha subrayado Antonio Sanz, que ha recordado igualmente los 164 millones invertidos en mejora de medios, materiales y personales, y de infraestructuras. "No sólo tenemos el mayor presupuesto de la historia del Plan Infoca, sino que además hemos mejorado las condiciones de trabajo, las infraestructuras y los materiales a disposición de la lucha contra los incendios forestales", ha sostenido.

"Por primera vez, se están cubriendo las bajas temporales; se están tramitando las movilidades de personal y se ha hecho una oferta de empleo público de 306 plazas por un importe de nueve millones de euros. Lo que no se hizo en toda la última década del Partido Socialista", responsables, a juicio de la Junta, del "desmantelamiento" del Infoca. "Es verdaderamente una irresponsabilidad, esperpéntico", ha reprochado el consejero al PSOE.

"Estos son los datos y esto es lo real: lo que el PSOE invertía para todo el Plan Infoca es lo que nosotros invertimos sólo en prevención, porque hemos duplicado el presupuesto desde que llegamos al Gobierno", ha concluido.