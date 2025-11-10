La Junta refuerza el diálogo con la Federación Andaluza de Salud Mental para "avanzar en la mejora de la atención"

Encuentro entre la Junta y la Federación Andaluza de Salud Mental, a 10 de noviembre de 2025. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha mantenido este lunes un encuentro con la Federación Andaluza de Salud Mental con el objetivo de seguir "avanzando en la mejora de la atención a las personas con problemas de salud mental y en la coordinación con el movimiento asociativo".

Según ha indicado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en sus redes sociales, se ha abordado temas como la puesta en marcha de comunidades terapéuticas para personas con patología dual.

Asimismo, también se ha tratado la recuperación de la figura del defensor del paciente en salud mental y el refuerzo de profesionales en la red pública.