La Junta replica que la condonación de deuda es una "exigencia" de independentistas que el Gobierno quiere "blanquear"

La consejera de Economía y Hacienda y portavoz de Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 05 de agosto de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha sostenido este viernes que la condonación de deuda autonómica que propone el Gobierno central "no es sino una forma más de pagar las exigencias de los independentistas" catalanes, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere "blanquear" esa iniciativa al extenderla al resto de comunidades autónomas de régimen común.

En unas declaraciones difundidas por la Consejería de Hacienda, Carolina España se ha pronunciado así después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya confirmado este viernes que el Consejo de Ministros aprobará en su reunión del próximo martes, 2 de septiembre, el proyecto de ley impulsado por su departamento para asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas, de los que el mayor montante --18.791 millones-- correspondería a Andalucía.

La portavoz de la Junta ha sostenido que el Gobierno busca "blanquear una medida que no han pedido las comunidades autónomas, sólo Cataluña", de forma que hacer "extensiva al resto de España" dicha condonación de deuda "es la forma de blanquear este pago al independentismo".

"Es lo que hemos dicho siempre, una cesión más, un privilegio más" del Gobierno de Pedro Sánchez "a cambio de los votos necesarios para seguir en Moncloa", ha denunciado la titular andaluza de Hacienda, quien también ha remarcado además que "la deuda no desaparece, sino que se mutualiza" con esta iniciativa, de forma que "la deuda no se va a pagar como andaluces, sino como españoles", ha puntualizado.

Además, ha advertido de que "esta condonación de la deuda no nos supondría ni un euro más para invertir en Andalucía ni en sanidad, ni en educación ni en dependencia, no supone más recursos ni para pagar más médicos, ni más profesores, ni para invertir en la mejora de carreteras ni en viviendas", según ha abundado la consejera, que ha subrayado que así lo han dicho "alto y claro la mayoría de las instituciones competentes en el tema", como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

"Así que nadie debe llevarse a engaños", ha continuado manifestando Carolina España, quien en ese punto ha señalado que la condonación de deuda "sería sólo una mejora en los balances de cuentas que principalmente va a beneficiar a las comunidades más endeudadas al mejorar su solvencia", pero que "no se traduce en más recursos para los ciudadanos", según ha insistido.

La consejera ha subrayado además que "Andalucía ya es solvente, ya es respetada por su solvencia financiera por todas las entidades de 'rating', y por eso puede salir a los mercados y emite deuda en los mercados, cosa que no pueden hacer la mayoría de comunidades autónomas", que "no puede salir a los mercados y depende de la financiación de la deuda con el Estado", según ha puesto de relieve.

REIVINDICACIÓN DE UNA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La responsable autonómica de Hacienda ha subrayado además que "la deuda por habitante en Andalucía es mucho más baja que la media, y casi la mitad de la de algunas comunidades autónomas", y tras ello ha manifestado que "a Andalucía lo que le hace falta con urgencia es una financiación justa, un sistema de financiación que nos dé los recursos que nos corresponden a los andaluces".

En ese punto, Carolina España ha incidido en advertir de que "los andaluces dejan de recibir cada año más de 1.528 millones de euros por el actual sistema de financiación", un montante de dinero que "cada año se podría invertir en más recursos para educación, sanidad o dependencia", según ha subrayado.

"Ojalá el Gobierno se hubiera dado tanta prisa para afrontar esta urgente reforma del sistema de financiación autonómica que los andaluces demandamos desde hace más de una década como lo ha hecho con la condonación de la deuda", ha comentado Carolina España, quien en ese punto ha llamado además la atención acerca de que, cuando era consejera de Hacienda, María Jesús Montero "dijo que no se podía aceptar una quita de deuda sin que hubiera un modelo de financiación justo".

Carolina España ha remarcado que el PP-A aceptó "el modelo que proponía entonces" María Jesús Montero, que se traducía en "4.000 millones de euros más para Andalucía", y ha criticado que, "en siete años de ministra" de Hacienda, la dirigente socialista "no ha movido un dedo para cumplir lo que pedía como consejera, y Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas más infrafinanciadas de España, lo que nos hace competir en desigualdad con el resto" de regiones, según ha concluido advirtiendo la titular andaluza de Hacienda.