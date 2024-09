Junta replica a Gobierno que ha movilizado el 81% de los 3.682 millones de fondos de Recuperación del periodo 2021-2026

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha asegurado este viernes que ha activado el 81% de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) o Next Generation para el periodo 2021-2026, según los últimos datos disponibles, a 30 de junio de este año.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha sostenido que de los 3.682 millones de euros recibidos hasta ahora en concepto del MRR ya hay un crédito movilizado de 2.975 millones de euros, lo que marca "un ritmo de ejecución adecuado, teniendo en cuenta que tenemos de plazo hasta 2026 para realizar las inversiones".

España ha reiterado que "no se va a dejar ni un euro sin gastar", según una nota del Gobierno andaluz.

Los argumentos de la Junta de Andalucía responden a las manifestaciones que ha hecho en esta jornada en Sevilla el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha cifrado que la ejecución de fondos europeos de la Junta de Andalucía se mueve entre el 48 y el 49%, lo que supone estar diez puntos por debajo de la media autonómica, que ha situado en "un promedio del 58%".

España ha remarcado que los fondos estructurales 2014-2020 "se han invertido en su totalidad" y que los correspondientes al marco 2021-207 "también avanzan, a pesar de que no existen aún los aplicativos informáticos para poder certificarlos".

La consejera de Economía ha recordado que "el diseño que el Gobierno de la Nación ha dado al Plan de Recuperación, Transformación, y Resiliencia es poco flexible y lento", pero que, a pesar de estas trabas, "la Junta de Andalucía está cumpliendo escrupulosamente con los hitos marcados por el Gobierno".

España ha recalcado el hecho de que "las comunidades autónomas sólo tenemos asignado un 30% del total de las transferencias directas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que la UE destina España. La mayor parte del MRR lo gestiona directamente el Gobierno central a través de los PERTE".

Ha recordado el agravio que ha sufrido Andalucía en el reparto de los MRR o fondos Next Generation, por cuanto "ha recibido una cantidad muy por debajo de la media".

FONDOS ESTRUCTURALES: ANDALUCÍA EJECUTA SEIS VECES MÁS QUE EN 2018

La consejera ha destacado la inversión de la totalidad de los fondos europeos estructurales del marco 2014-2020, fondos destinados a favorecer un mayor grado de cohesión económica y social en la UE, a través de la cofinanciación de las políticas de gasto público desarrolladas por los Estados miembros de la UE.

España ha insistido en que en Andalucía se ejecuta ahora a un ritmo seis veces mayor a lo que se ejecutaba en 2018 bajo el mandato socialista y que desde el Gobierno andaluz "no se va a dejar de gastar un solo euro, no como ocurrió en la Administración socialista, cuando se dejaron sin gastar fondos del FEADER".

Con respecto al marco 2021-2027 ha reiterado que "también avanzan", a pesar de que "por disfunciones en los ministerios de Hacienda y de Trabajo", no se han podido certificar (comunicar) ante la UE los más de 600 millones de euros que ya se han gastado, como hubiese sido el objetivo del Gobierno andaluz, y, por tanto, Europa no ha podido ir reembolsando estos gastos, mientras que ha advertido de que las aplicaciones informáticas para poder certificar esos fondos no están aún disponibles por parte del Ministerio.