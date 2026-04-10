La Junta replica a Montero sobre el aval hipotecario que "no conoce Andalucía" porque "son tres años aplicándolo"

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha acusado este viernes a la secretaria general del PSOE de Andalucía y su candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, de "no conocer Andalucía" sobre su propuesta para las elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo de ofrecer un aval del 20% a los jóvenes que vayan a comprar su primera vivienda al recordar que esa iniciativa "se aplica desde hace tres años".

En un vídeo publicado en sus redes sociales, la consejera ha replicado a la candidata socialista para cuestionar que "venda como novedad una medida" ya adoptada por la Junta de Andalucía, para inferir entonces de ello "su profundo desconocimiento de nuestra tierra".

Rocío Díaz se ha cuestionado "la poca iniciativa política que tiene la señora Montero", además de considerar que "gobernar no es centrarse en los titulares", por lo que ha defendido que "es aportar soluciones".

"Con esta medida que pusimos en marcha hace tres años ya se han beneficiado 2.600 jóvenes andaluces gracias a las políticas impulsadas por Juanma Moreno", ha afirmado.

El Presupuesto de la Consejería incluye la dotación del Programa Garantía Vivienda Andalucía, partida que ejecuta a través del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEYDE).

Facilita el acceso a la financiación hipotecaria para los andaluces de hasta 40 años de edad, a quienes la Junta de Andalucía garantiza el pago de un préstamo hipotecario en la parte que exceda del 80%, por lo cual asume el 20% restante del precio de la vivienda.

Fomento informa en la Memoria del Presupuesto 2026 de haber emitido 2.112 resoluciones favorables hasta la fecha de aprobación de las cuentas para este ejercicio y apuntaba entonces que trabajaba en la modificación del programa para adelantar sus efectos al momento de la compra de la vivienda sin el inicio de su construcción.

