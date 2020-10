Andalucía reprocha al Gobierno que no haya presentado un plan de rescate del turismo a la CE

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reprochado este miércoles al Gobierno que "todavía España no haya presentado un plan de rescate del turismo a la Comisión Europea" y ha defendido la implantación en Andalucía de un corredor verde para el turismo internacional, que entraría en vigor el 1 de enero de 2021, de manera que se les garantice "la estancia y el regreso".

En la inauguración de las jornadas 'Situación actual y perspectivas de futuro del turismo en Andalucía', organizadas por la Asociación Española de Directivos-Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (AED-Adacem), el vicepresidente de la Junta ha abogado por "un mensaje de optimismo" ante el sector pese a reconocer que "no sé si esta tarde acordaremos cerrar perimetralmente Andalucía, es una posibilidad, probablemente es la decisión que tengamos que tomar".

Marín, que ha situado la adopción de la medida del cierre de Andalucía con el referente de que "la prioridad es salvar vidas, que el sistema sanitario no se sature, no se colapse", por cuanto ha presentado a la sanidad como "muro de contención que debemos mantenerlo en pie", ha sostenido que "nosotros sabemos tomar decisiones", aunque ha apuntado a las iniciativas que adopten otras comunidades por cuanto "nos afectan", como ha puesto de ejemplo en el caso de "si Madrid cierra o no, una comunidad que genera muchos desplazamientos a nuestra comunidad".

El vicepresidente de la Junta y consejero ha sostenido que "Europa está dispuesta a ayudar, pero es necesario presentar un plan", tras trasladar que había confirmado con el eurodiputado José Ramón Bauzá el hecho de que el Gobierno no hubiera presentado a la Unión Europea ninguna iniciativa de ayuda para un sector, del que ha recordado que en el caso de Andalucía representa un 13% del PIB, 23.000 millones de euros.

"Esta Administración cree en vosotros y en el sector", ha trasladado Juan Marín al auditorio, quien ha recordado iniciativas del Gobierno andaluz como las ayudas no reembolsables para pymes industriales , así como otras propias de la empresa pública Turismo Andaluz, que ha cifrado en un impacto de 300 millones y ha esgrimido que al calor del decreto de reclasificación hotelera se prevén inversiones en establecimientos de Gran Lujo en Málaga que suman 300 millones, así como otros proyectos suman 250 millones en Cádiz.

El vicepresidente de la Junta ha defendido la iniciativa 'Andalucía Destino Seguro', un certificado para establecimientos hoteleros cuyos procedimientos contra el coronavirus ha acreditado la empresa internacional Euro Veritas, tras recordar que "algunos lo calificaron de pegatina', y ha hecho balance de la iniciativa para señalar que solo "cuatro establecimientos de 2.000 no cumplían y le hemos retirado el distintivo".

Tras considerar que "los resultados no han sido malos" desde la perspectiva que tenía el Gobierno andaluz de "salvar julio, agosto y casi septiembre", ha blandido la apuesta del Gobierno andaluz por los grandes eventos, entre los que ha enumerado "dos grandes premios de motociclismo en Jerez, Valderrama Golf, Andalucía Rally, que, tras el París-Dakar, será el rally más importante, la Ryder Cup femenina" para concluir con el propósito de "hacer de Andalucía la capital mundial del turismo durante muchos años".

"El Gobierno andaluz no se va a rendir", ha sostenido el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, quien ha defendido que el Gobierno andaluz "tiene que poner encima de la mesa un Presupuesto de 40.500 millones de euros" como hoja de ruta de Andalucía para 2021, con independencia de si "Vox, PSOE o Adelante lo quieran aprobar".

CRÍTICOS CON EL GOBIERNO ANDALUZ

Marín ha reclamado a los directivos del sector turístico que sean "críticos con el Gobierno andaluz ", convencido de que "las críticas ayudan a sacar conclusiones y reflexiones", y les ha instado a "seguir dirigiendo" tras sostener que "los políticos estamos de paso".

El presidente del Consejo de AED-Adacem, Luis Miguel Martín Rubio, quien ha catalogado a los hoteleros como "héroes nacionales que levantan la persiana todos los días con alegría", ha confesado que "no quiero estar en el pellejo de las personas que están buscando soluciones".

Martín Rubio ha argumentado que "sin la economía la salud también se acaba" y ha demandado, ante "momentos de confusión, inquietud,e e incertidumbre", que "los directivos deben cuidar de los activos", entre los que ha enumerado a "los empleados, los clientes, pero también la cuenta de resultados". "Sin oxígeno la empresa se muere", ha concluido.