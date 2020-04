Andalucía reprocha al Gobierno que “no tenga plan” para la desescalada y sólo lance “titulares” y "globos sonda"

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reprochado este martes al Gobierno central que aún no haya puesto sobre la mesa un plan para la desescalada en las actuales medidas de confinamiento dictadas por el estado de alarma como consecuencia de la crisis del coronavirus y que sólo lance "titulares" y "globos sonda", como el relativo a la posibilidad de que los niños salgan a la calle.

En rueda de prensa telemática tras la reunión del comité de crisis de la Junta, así se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien ha vuelto a insistir en que Andalucía está en condiciones de iniciar ese proceso de desescalada, dado que la incidencia del coronavirus en esta comunidad ha sido más baja que en otros territorios, al tiempo que los datos que se tienen estos días marcan una tendencia en la reducción de contagios y de hospitalizaciones, toda vez que el pico máximo se produjo hace unos 20 días.

No obstante, ha dicho que la Junta no puede adoptar medidas mientras el Gobierno central no ponga un plan de desescalada sobre la mesa y concrete si va a afectar a determinadas comunidades o provincias.

Ha señalado que la Junta tiene claro que la libertad de movimiento en el territorio nacional la tiene que autorizar el Gobierno central, pero la "normalidad se puede empezar a hacer en algunas comunidades y Andalucía está en condiciones de arrancar este proceso" de desescalada, dada la "baja incidencia" del virus en este territorio y en algunas provincias concretas. Ha señalado que la situación pone de manifiesto que la Junta ha sido proactiva y que ha tomado decisiones "valientes" a tiempo, mirando por el interés de los ciudadanos y que "a veces han sido muy cuestionadas", pero hoy permiten mostrar esta curva descendente.

Ha explicado que la Junta está elaborando un análisis sobre la situación por comarcas y municipios, que se trasladará al Gobierno central para poder tomar decisiones de forma conjunta. "Pero parece que el Gobierno no tiene ningún plan y esperamos que cuando la Junta le mande esa información, se nos lo diga cómo hacerlo". Ha insistido en que una cosa es el desconfinamiento progresivo y otra cosa la libre circulación de ciudadanos en el país, que es el Gobierno es el que tiene que plantearlo.

Preguntado sobre la apertura de negocios de restauración, como bares, restaurantes o discotecas, Marín ha insistido en que la Junta no puede autorizar la activación de estas actividades ni de ninguna otra, sino que tiene que ser el Ejecutivo nacional el que lo decrete. "Hasta que esto no se produzca, no podemos tomar ninguna decisión", según ha dicho el vicepresidente, quien ha señalado que la Junta ya cuenta con un protocolo para la seguridad en estos establecimientos en caso de que reabran.

"Entendemos que el Gobierno central no puede tardar mucho para tomar la decisión, si va a haber o no desconfinamiento, en determinadas comunidades o provincias, o en todo el territorio y cómo será la desescalada para poder regresar a la actividad de determinados sectores", según ha dicho el vicepresidente, quien ha mostrado su preocupación por las declaraciones "imprudentes y temerarias" de la ministra de Trabajo sobre que el sector turístico no iba a volver a la actividad hasta 2012.

Ha señalado que, por ejemplo, a la Junta le gustaría saber qué tiene pensando el Gobierno en relación con las posibles salidas de los niños a la calle, porque "realmente no hay ninguna propuesta". Ha dicho que espera que aclare si va a ser en el conjunto de España, en determinadas comunidades, o en función de la situación de cada provincia. Para Marín, hay muchos padres que tienen miedo a sacar sus hijos a la calle por qué no saben en qué condiciones tienen que hacerlo.

EXIGE AL GOBIERNO FINANCIACIÓN EXTRA REAL

De otro lado, Juan Marín ha criticado que desde el Gobierno central aún no se haya dado respuesta a la petición de varias comunidades, entre ellas Andalucía, de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Necesitamos reestructurar nuestra deuda para poder tener la posibilidad de financiarnos y atender necesidades urgentes de los andaluces", según Marín, quien ha señalado que la reestructuración de fondos europeos también tiene que llegar a las comunidades, y Andalucía necesita que se le paguen los 537 millones de euros de la liquidación del IVA y disponer de los 430 millones de las políticas activas de empleo.

"El Gobierno no puede ser un lastre para Andalucía, y no sólo no manda los fondos necesarios, sino que nos quita los nuestros, e impide que salgamos a los mercados y podamos endeudarnos", ha dicho.

En cuanto a los 14.000 millones que el Gobierno ha anunciado que destinará al conjunto de las comunidades, ha querido dejar claro que los 600 millones que corresponden a Andalucía no son es financiación adicional, sino ordinaria prevista ya en los Presupuestos Generales del Estado, y lo que "necesitamos es financiación extraordinaria".

"Que no nos vendan esto como extra financiación porque no lo es, sino que es sencillamente dar a los andaluces lo que les corresponde, que lo adelanta, bien y perfecto, lo agradecemos", según Marín, quien ha insistido que ese dinero no es suficiente para afrontar las necesidades de gasto de la comunidad, que serán de unos 1.800 millones este año en sanidad y otras políticas sociales.