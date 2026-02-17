La Junta resalta el compromiso del Gobierno andaluz con la ampliación del metro en Granada

Archivo - El delegado de Fomento de la Junta en la provincia, Antonio Ayllón, en imagen de archivo junto a la hoy portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fomento de la Junta en Granada, Antonio Ayllón, ha señalado este martes que el Gobierno andaluz ha demostrado su compromiso con la ampliación del metro granadino, con la finalización prevista para "este mismo año de la prolongación sur".

Así lo ha indicado en unas declaraciones remitidas a los medios por la Junta este martes, cuando la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado públicamente "la falta de compromiso real" de la Administración autonómica con la ampliación del metro frente a las inversiones en Málaga y Sevilla.

Ayllón ha enfatizado sobre este tema que, "de la mano de Juanma Moreno, se ha mejorado el servicio, se ha aumentado la flota con ocho nuevos trenes y este año" se terminarán "las obras para su ampliación", las cuales, ha añadido el delegado, han sido posibles "porque este Gobierno redactó un proyecto, ya que los anteriores gobiernos socialistas ni siquiera planificaron hacia dónde crecería el metro".

"Hemos demostrado que se pueden hacer las obras del metro de otra manera", ha añadido el delegado, quien ha señalado que existen "dos modelos bien diferentes". En este contexto, el Gobierno de Juanma Moreno "planifica, cumple plazos y escucha a los ciudadanos, mientras la Junta, con el PSOE al frente, eternizaba las obras, con paralizaciones y retrasos que causaban un daño irreparable a vecinos y comerciantes".

"Nuestro modelo se basa en la planificación" y "ya hemos adjudicado un plan director, por casi medio millón de euros, con el firme propósito de seguir ampliando el metro de Granada basándonos en criterios técnicos y no en ocurrencias como hacen desde el PSOE", ha finalizado.