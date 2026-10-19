La Junta resuelve ayudas por valor de 6,5 millones para la adquisición de equipamiento en centros tecnológicos

Archivo - Fachada del Palacio de San Telmo en imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación ha resuelto los incentivos presupuestados en 6,5 millones y dirigidos a centros tecnológicos para la adquisición de equipamiento con el fin de mejorar sus infraestructuras de investigación y de ensayo y experimentación. Con ese último paso, se culmina la tramitación de esta convocatoria a la que se han acogido trece de estos agentes andaluces del conocimiento que desarrollan su actividad en la comunidad.

Esta línea, que se nutre del Programa Andalucía Feder 2021-2027, se ha tramitado a través de 'InnovAndalucía' para la innovación empresarial y tecnológica de sectores estratégicos de la región. Los trece centros tecnológicos han obtenido un total de 22 ayudas, ya que la convocatoria preveía la concesión de hasta un máximo de dos por cada solicitante, tal y como subraya la Junta en una nota de prensa.

Todos ellos están vinculados a los principales sectores económicos de la comunidad como el aeroespacial, la industria del plástico, la biotecnología, la agroalimentación, el segmento metalmecánico y el transporte, la actividad cerámica o las TIC y tecnologías digitales. Atendiendo a la distribución provincial, estas entidades están radicadas en Almería (una), Cádiz (dos), Córdoba (dos), Granada (dos), Jaén (cuatro) y Sevilla (dos).

De acuerdo con ese reparto provincial, en Almería, la Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura ha captado 610.000 euros repartidos en dos ayudas. Con estos recursos, pretende ampliar su laboratorio especializado en la reacción al fuego de materiales avanzados y adquirir infraestructuras y tecnologías que permitan la generación de bases de datos de alta calidad para monitorizar parámetros críticos a lo largo de la cadena productiva de frutas y hortalizas.

En Cádiz, la resolución de la convocatoria ha dado como resultado la concesión de 545.000 euros al Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (Ctaqua) mediante dos incentivos. El primero busca ampliar las competencias técnicas del centro para la mejora de la competitividad e innovación y poder dar respuesta al tejido empresarial en nutrición, sanidad y bienestar animal, así como en sostenibilidad ambiental. El segundo proyecto seleccionado tiene como fin dotar a Ctaqua de nuevas infraestructuras tecnológicas que posibiliten impulsar el desarrollo del sector acuícola mediante la diversificación y desarrollo de nuevos productos.

De igual modo, los 340.000 euros puestos a disposición de la Fundación para la Investigación Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos (Fidamc) contribuirán a dotar al centro de una línea fabricación y ensayo para materiales compuestos multifuncionales orientados al sector aeronáutico y aeroespacial. En total, la provincia recibe 885.000 euros.

En Córdoba, la asignación ha ascendido a 965.000 euros. De ellos, el Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (Cicap) recibirá dos incentivos cuantificados en 630.000 euros, con los que, por un lado, creará una nueva área especializada en el análisis de alérgenos alimentarios. Y, por otro, renovará y modernizará el equipamiento científico para avanzar en la aplicación de técnicas espectroscópicas no destructivas en ámbitos como el lácteo, el cárnico y la alimentación animal. El Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible (Ciac) podrá, con los 335.000 euros concedidos, poner en marcha un nuevo laboratorio dedicado a la caracterización de la reacción al fuego en materiales avanzados, con el fin de evaluar parámetros como la inflamabilidad, la propagación, el índice de liberación de calor o la producción de humos y gases tóxico.

En Granada, la cuantía resuelta es de 1,08 millones de euros, de los que el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF) ha captado 645.000 euros a través de dos ayudas, la dotación más elevada de la convocatoria. Los fondos los empleará para ampliar las capacidades de desarrollo, validación y pilotaje de sus laboratorios para responder a las nuevas necesidades de las empresas en áreas como la búsqueda de fuentes proteicas alternativas. De igual modo, incorporará equipamiento científico-técnico con la finalidad de consolidar su área analítica. Asimismo, la convocatoria contempla 435.000 euros para la Fundación I+D del Software Libre (Fidesol) a través de dos incentivos.

El primero dotará al centro de una infraestructura crítica de simulación cuántica orientada a impulsar la investigación aplicada y la transferencia tecnológica en el marco de la computación cuántica para trasladarla a la industria. El segundo fortalecerá las capacidades tecnológicas de Fidesol en materia de IA avanzada o en robótica de manejo remoto para su aplicación a infraestructuras científicas de alta complejidad como el Ifmif-Dones.

En Jaén, han sido objeto de estos recursos cuatro centros tecnológicos que suman 1,73 millones. El Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet) ha optado a dos incentivos que alcanzan los 570.000 euros. Con esta cuantía, ampliará el laboratorio de pruebas eléctricas y baterías para incrementar su capacidad de ensayo ante los retos tecnológicos vinculados a la electromovilidad y el almacenamiento energético. También potenciará las instalaciones relacionadas con los ensayos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en condiciones extremas para dar respuesta a la climatización en el sector de la logística y el transporte frigorífico y ferroviario.

La Fundación Innovarcilla, con dos incentivos por valor de 550.000 euros, podrá mejorar su laboratorio cerámico digital con equipos de fabricación aditiva, así como dotar el laboratorio de sistemas constructivos cerámicos con equipamientos relacionados con la caracterización mecánica, funcional y ambiental y con el comportamiento frente a la intemperie. La Fundación Citoliva, receptora de una ayuda de 310.000 euros, podrá comprar equipamiento que posibilitará integrar, por primera vez, el estudio completo del agrosistema (suelo, cultivo, sanidad vegetal, plagas y biodiversidad funcional) con el análisis del producto final, avanzando así en la agroindustria 5.0.

La Fundación Andaltec ha logrado una ayuda de 300.000 euros para incorporar nuevos equipos para la valorización de residuos, el testeo físico-químico y el desarrollo de nuevos materiales en el sector del plástico, en concreto en el envasado alimentario, el transporte, la economía circular y las aplicaciones duales.

En Sevilla, la Consejería de Universidad e Industria ha resuelto la concesión de dos incentivos al Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) por importe de 640.000 euros. Uno de ellos tiene como finalidad incrementar la capacidad del centro en áreas de fabricación avanzada como la fabricación de materiales compuestos, los ensayos, la fabricación aditiva o la robótica. Con la segunda, se plantea poner en marcha nuevas dotaciones en el ámbito de la aviónica, sistemas autónomos e inteligencia artificial.

Por su parte, la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Aicia), vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, dispondrá de dos ayudas que suman 589.817 euros. Con estos fondos, el centro aumentará las capacidades del actual laboratorio de sistemas eléctricos inteligentes y creará un laboratorio avanzado para la verificación experimental de una solución innovadora relacionada con la movilidad eléctrica sostenible y la integración de energías renovables, almacenamiento e hidrógeno verde. En total, la provincia sevillana ha captado 1,23 millones de euros.