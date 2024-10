Junta retomará la próxima semana el diálogo con los grupos y dará respuesta a los asuntos planteados por Espadas

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado este jueves en el Parlamento que la próxima semana se retomará el diálogo con los grupos políticos y se dará respuesta a los asuntos que el secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, puso sobre la mesa para que se incorporaran a la negociación.

Así lo ha manifestado Sanz, durante un debate en comisión parlamentaria, con el diputado del PSOE-A Mario Jiménez sobre el nuevo proceso de diálogo abierto por la Junta con los grupos políticos a iniciativa de Juanma Moreno, que previamente mantuvo una ronda de reuniones con los portavoces parlamentarios, a los que entregó un documento con diez asuntos prioritarios para Andalucía.

Sanz ha recordado que el pasado jueves mantuvo una reunión con Espadas en el Parlamento para concretar ese diálogo y en la que el dirigente socialista le propuso una serie de asuntos para que también fueran objeto de negociación y posible acuerdo. Ha calificado de "muy fructífera" esa reunión con Espadas y ha señalado que se le comunicarán los asuntos que se incorporarán al proceso de diálogo a petición suya.

"Retomamos el diálogo político la semana que viene y así se ha dado instrucciones a todas las consejerías", ha recalcado Antonio Sanz, quien ha defendido el ofrecimiento de "diálogo sincero" del presidente de la Junta a los grupos políticos sobre cuestiones fundamentales para Andalucía.

Sanz ha indicado que mientras el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "no solo no contestó a ninguna reclamación, sino que no ofreció absolutamente nada" al presidente de la Junta en la reunión que mantuvieron a finales de septiembre, Moreno, en Andalucía, presentó un documento a los grupos e hizo un "ofrecimiento de diálogo sincero, de diálogo útil y de diálogo para el consenso, que es el mejor ejemplo que podemos dar al conjunto de los andaluces".

Antonio Sanz ha señalado que el presidente de la Junta entregó a los portavoces de los grupos un "documento vivo, que no es una imposición", sino que está abierto a sugerencias, como las que Espadas le planteó en la reunión del pasado jueves y ahora tendrán una respuesta.

Ha hecho un llamamiento a los grupos para que se aproveche "el tiempo" y no se renuncie a esta nueva "oportunidad" de diálogo: "Aunque no alcancemos consensos y objetivos de unidad o de posicionamiento favorable definitivo, sí seguro que los grupos podrán enriquecer todas estas iniciativas". "No me cabe ninguna duda y de ahí la oportunidad de nuevo de la apertura de un diálogo efectivo, productivo, útil", ha apuntado.

Sanz ha querido dejar claro que el diálogo social, político e institucional "está en el ADN del Gobierno de Juanma Moreno". "Esta legislatura está siendo la del diálogo, una voluntad y compromiso que ni son puntuales ni son circunstanciales, sino que queremos que perduren en el tiempo y conformen una manera de ser y de ejercer la política", ha indicado.

"TEATRILLOS DE DIÁLOGO"

Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha manifestado que no se creen "absolutamente nada" sobre la nueva voluntad de diálogo de la Junta con los grupos políticos, a la vista de los "teatrillos de diálogo" que se han montado con anterioridad y que no han dado frutos. Ha señalado que el Gobierno andaluz no practica el diálogo institucional, sino el "monólogo institucional" y busca "simular una moderación que no tiene".

Ha retado a Sanz a que ponga encima de la mesa, más allá del diálogo obligado de renovación de los órganos estatutarios y que llegó a buen puerto, "una sola iniciativa legislativa o proyecto de ley" que se haya acordado con los grupos de la oposición fruto del diálogo.

"Tiene usted la obligación de dialogar con los agentes económicos y sociales y con este Parlamento, pero tiene la obligación de respetar el papel que le corresponde a la oposición y dirigirse a ese diálogo con una actitud verdaderamente sincera, honesta, constructiva y no para hacer una farsa al servicio de los intereses del PP o para tapar el fracaso de su estrategia de confrontación con el Gobierno de España", ha dicho Mario Jiménez a Sanz.

En su turno de réplica a Jiménez, Sanz ha señalado que, aunque no se mete en lo que ocurra en otros partidos, hoy ha leído que se ha constituido "una plataforma de críticos contra Espadas": Y "le veo situado en la plataforma, no sé si es verdad o no, pero me llama mucho la atención que hoy usted le lleve la contraria a su propio líder del partido". "Durante toda su intervención ha obviado que la semana pasada tuve un encuentro muy productivo con el señor Espadas", ha trasladado al diputado del PSOE-A.

En su segundo turno, Jiménez ha replicado a Sanz a este respecto: "Preocúpese por el Partido Popular y por el espectáculo lamentable que está dando en España, viéndose claramente que está en un proceso de descomposición del liderazgo adquirido tras la defenestración de su antiguo presidente, porque se atrevió a denunciar la corrupción en su partido". Ha considerado que Sanz es de los "más activos" en Andalucía para intentar "derrocar" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Yo soy el líder", ha dicho en tono de broma Sanz en respuesta a las manifestaciones de Jiménez. "Cuando uno es consejero de Presidencia no tiene tiempo ni para ver lo que pasa más allá", ha indicado Sanz, afirmando que en el PP andaluz se sienten muy "orgullosos" del liderazgo de Feijóo.