La Junta señala que el proyecto de la cantera de Jódar (Jaén) "sigue siendo el mismo que se autorizó hace 35 años"

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, en comisión parlamentaria. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha afirmado que el proyecto de explotación minera de la cantera de La Lancha, en los términos de Jódar y Bedmar (Jaén), "sigue siendo el mismo que se autorizó hace 35 años" y que se viene desarrollando "con normalidad" durante este tiempo.

Así lo ha indicado este jueves en comisión parlamentaria en respuesta a la diputada de Adelante Andalucía María Victoria Serrano, quien ha preguntado al Gobierno autonómico por las medidas para "impedir" una actividad que ha "levantado en armas" a la población.

En este sentido, ha explicado que "se lleva explotando desde los años 80, pero tenía concesión hasta el 2025 y el pleno del Ayuntamiento (de Jódar) acordó no renovarla". Sin embargo, el pasado enero la Junta "ha concedido la ocupación urgente de los terrenos", con firma del acta del proceso de expropiación el 16 de septiembre, y "se fija una nueva concesión por 30 años, prorrogable hasta 90".

Serrano ha precisado que la cantera "está en la zona de recarga del acuífero que abastece a estas poblaciones" y "la nueva actividad pasa de arañar el terreno a profundizar en él". Al hilo, ha añadido que "la capa freática está a unos 60 metros actualmente de la explotación" y "va a ser casi imposible" que no afecte a dicho acuífero.

Ha destacado que el plan hidrológico vigente da "prioridad preservar la calidad para uso urbano y más de 12.000 personas dependen exclusivamente de este acuífero". A ello ha sumado el "incumplimiento" de la Directiva de Aguas Potables, que también otorga "prioridad de preservar los recursos de abastecimiento cuando ya se encuentra sobreexplotado y en situación crítica, como es el caso de esta masa de agua".

De este modo, y dadas también posibles "afecciones a la salud" por la cercanía de la cantera al casco urbano de Jódar, la parlamentaria de Adelante Andalucía se ha interesado por "qué medidas van a adoptar para impedir" esta actividad.

Por su parte, el titular de Universidad, Industria, Energía e Innovación ha declarado que "ni se ha autorizado la ampliación de la superficie de explotación de la cantera de La Lancha (que se mantiene en diez hectáreas) ni un nuevo proyecto extractivo".

Tiene autorización de explotación desde el 2 de agosto de 1987, "obtenida conforme al procedimiento legal vigente en esa fecha" y, desde entonces, "este derecho minero y el proyecto de explotación que lo fundamenta han sido objeto de diversas actualizaciones, todas tramitadas igualmente conforme a la normativa vigente en cada momento".

"CAMBIO DE ESTATUS ADMINISTRATIVO"

Con respecto a la citada resolución del 20 de enero de 2026 por la que se otorga la concesión directa de explotación y "que ha generado esa inquietud", Paradela ha hablado de un procedimiento que "ha consistido única y exclusivamente en un cambio de estatus administrativo del derecho minero".

En concreto, "la autorización fue otorgada como aprovechamiento de un recurso de la sección A, habitualmente productos de cantera, y ahora, tras ser clasificado el recurso de la sección C, calizas, el derecho ha pasado a ser una concesión de explotación". Por tanto, esta "actuación administrativa", que "se ha hecho conforme a derecho", "no ha supuesto en ningún caso un cambio de la actividad" que se viene realizando desde hace casi cuatro décadas".

Ha apuntado, igualmente, que "el proyecto técnico que rige la actividad sigue siendo el que está plenamente vigente desde el 22 de noviembre de 1991 y cuenta, como corresponde, con todas las autorizaciones reglamentarias y ambientales de aplicación de competencia autonómica,

En este punto, ha indicado que, "para que haya una nueva tramitación de autorización ambiental, la normativa estatal y autonómica exige que se produzca una modificación sustancial del proyecto, un incremento de la superficie autorizada o una modificación de las tecnologías de explotación".

"Nada de ello concurre en este caso. El cambio del Estatuto Jurídico del Derecho Minero no ha supuesto un cambio del proyecto de explotación minera, que sigue siendo el mismo que se autorizó hace 35 años y que se viene desempeñanado con normalidad desde hace tanto tiempo", ha concluido.