Junta ve "consenso" con alcaldes en apuntar a la reforma de la Ley de Haciendas Locales como vía para la tasa turística

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Arturo Bernal, ha abogado por realizar "con sosiego" un análisis "riguroso" acerca del impacto negativo del turismo en las ciudades andaluzas antes de llegar a la "conclusión generalizada" de que esta actividad económica "nos hace mal", al tiempo que ha destacado el "consenso" de la Junta y los ayuntamientos en apuntar a una reforma desde el Gobierno de la Ley de Haciendas Locales como fórmula para la implantación de un impuesto al turismo.

A este respecto, el consejero ha hecho hincapié, en el marco de una entrevista concedida a Europa Press, en que la tasa turística, entendida como tributo que los ayuntamientos puedan ingresar directamente, debe ser establecida por el Estado, a través de la Ley de Haciendas Locales, puesto que las comunidades autónomas "pueden establecer tributos, pero son autonómicos y no redundan en los ayuntamientos".

Bernal ha señalado que el PSOE "es consciente de ello", puesto que su actual secretario general, Juan Espadas, en su etapa como alcalde de la capital hispalense, "ya lo solicitó".

"La única manera que tenemos para que haya un impuesto local en materia de estancias turísticas es instar al Gobierno a que lo haga a través de esta norma, algo que venimos defendiendo y que también lo hacen los alcaldes", por lo que "hay un gran consenso en esta materia", ha resaltado.

EL OBSERVATORIO PARA LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA LOCAL DE ANDALUCÍA

En la entrevista, Bernal se ha referido al Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local en Andalucía creado en consenso entre la Junta, la Federación de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en el marco del debate del establecimiento de la tasa turística. "Los grupos de trabajo ya se están desarrollando y durante el otoño se van a anunciar las primeras líneas de acción para abordar las cuestiones previamente identificadas", ha resaltado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Bernal ha incidido sobre la importancia de resolver la "insuficiencia financiera" de los ayuntamientos, así como los problemas relacionados con las concentraciones de personas buscando nuevos flujos y con la vivienda turística "desde su razón original, y no suponiendo que la turística es el causante del problema".

"Es un debate estructural", ha abundado el consejero, recalcando, en relación al déficit financiero de los consistorios andaluces, que "con la descentralización, nunca se les dio la participación en los Presupuestos Generales del Estado suficiente como para abordar la financiación necesaria de sus servicios públicos". Este problema, ha proseguido "hay que arreglarlo a través de una modificación del modelo de financiación local".

En relación a la vivienda, Bernal ha señalado que urge abordar nuevamente "la Ley de Derecho a la Vivienda, una norma fallida que no ha sido capaz de resolver el déficit al no poner suelo disponible para la construcción de viviendas", convirtiéndose la ley en "el gran escollo" en el desarrollo del mercado, puesto que "no ha promovido la construcción de nueva vivienda y ha retirado del mercado la que ya había al convertir al propietario en un enemigo a batir".

En cuanto a la saturación en determinadas ciudades, el titular de Turismo ha resaltado que "ninguno de los países o ciudades donde se ha establecido la tasa turística se ha resuelto este problema". Así, ha añadido que en el caso de España, Cataluña y Baleares, las dos comunidades que tienen establecido este tributo, "tienen las ciudades con mayores niveles de saturación turística".

"TURISMOFOBIA": LA ACTIVIDAD ECONÓMICA "SIEMPRE GENERA IMPACTO"

Sobre el movimiento de "turismofobia" en Andalucía, que ha desencadenado durante este verano protestas en las grandes ciudades, el consejero ha señalado que "cualquier actividad económica genera siempre impacto", al tiempo que ha marcado como objetivo del Gobierno andaluz "anticiparnos y ser capaces de dar soluciones a estos problemas que recaen en este caso sobre la población local".

A este respecto, Bernal ha aseverado que "entender el turismo como la fuente de todos los males no es un tratamiento justo", recalcando que se trata de una afirmación que se hace "sin tener suficiente fundamentos ni justificación". Así, ha subrayado que el turismo "ha sido y es clave, la actividad que más aporta a Andalucía, generando más de 26.000 millones cada temporada y cerca de 275.000 empleos directos", esto es, "una de cada cuatro familias andaluces vive directamente del turismo".

"El turismo es una gran actividad que sustenta una gran parte de la economía, y por supuesto, general impactos, algunos positivos y otros negativos que tratamos de abordar desde el sosiego y la responsabilidad", ha abundado el consejero, para concluir tildando de "irresponsable" que algunos partidos políticos "estén catalizando los inconvenientes del turismo que la sociedad pone de manifiesto para hacer bandera de ellos y sacar algún rédito político".