Laboratorios Best Medical y SHC Medical celebran diez años impulsando la investigación al servicio de los pacientes. - LABORATORIOS BEST MEDICAL Y SHC MEDICAL

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Laboratorios Best Medical y SHC Medical celebran diez años de colaboración, una alianza que ha permitido unir la experiencia clínica con la capacidad de investigación y desarrollo de nuevos productos que permitan mejorar la calidad de vida de aquellas personas que conviven con patologías complejas y, en muchos casos, todavía infradiagnosticadas.

Según ha informado en una nota Laboratorios Best Medical y SHC Medical, durante esta década, ambas entidades han trabajado conjuntamente para investigar y desarrollar nuevas soluciones tanto a profesionales sanitarios como a pacientes. Un camino compartido que ha tenido como eje principal el Síndrome de Sensibilidad Central (SSC), un conjunto de enfermedades que engloba patologías como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o determinadas formas de migraña.

Estas enfermedades afectan a la forma en que el sistema nervioso procesa el dolor y otros estímulos, provocando síntomas persistentes que pueden condicionar seriamente la calidad de vida de quienes las padecen. Precisamente por la complejidad de su diagnóstico y la variedad de sus síntomas, muchas personas tardan años en obtener una respuesta, lo que hace especialmente importante seguir impulsando la investigación, la formación de los profesionales sanitarios y el desarrollo de soluciones específicas.

Con ese propósito nació hace diez años la colaboración entre Laboratorios Best Medical y SHC Medical. Desde entonces, la experiencia clínica de los profesionales de SHC Medical ha servido para identificar las necesidades reales de los pacientes y trasladarlas al desarrollo de nuevas formulaciones y complementos alimenticios por parte de Best Medical que, a través de su línea para el canal farmacia, Prisma Natural, ha logrado poner en el mercado soluciones específicas para pacientes con Síndrome de Sensibilidad Central, respaldadas por un enfoque basado en la evidencia científica y la práctica clínica.

La colaboración entre ambas entidades ha ido mucho más allá del desarrollo de productos. A lo largo de estos diez años han impulsado proyectos de investigación aplicada, estudios sobre la eficacia de distintos activos, acciones formativas dirigidas a profesionales sanitarios y numerosas iniciativas de divulgación (congresos, simposios) para dar mayor visibilidad a unas patologías que, durante demasiado tiempo, han permanecido poco conocidas tanto para la sociedad como para parte de la comunidad sanitaria.

Al hilo, la CEO de Laboratorios Best Medical, Silvia Cantos, ha explicado que "cuando comenzamos esta colaboración compartíamos una misma convicción: que la innovación solo tiene sentido si responde a las necesidades reales de las personas". Así, "durante estos diez años hemos aprendido que las mejores soluciones nacen cuando la investigación, la experiencia clínica y la capacidad de desarrollo trabajan de la mano". Por tanto, "ese ha sido el verdadero valor de esta alianza y la razón por la que hoy seguimos mirando al futuro con la misma ilusión", ha afirmado.

Por su parte, los doctores Manuel Blanco y Óscar Cáceres, directores médicos de SHC Medical, han destacado que "la experiencia adquirida junto a nuestros pacientes durante todos estos años ha sido fundamental para orientar el desarrollo de soluciones cada vez más adaptadas a sus necesidades".

Asimismo, han destacado que "trabajar junto a Best Medical nos ha permitido trasladar ese conocimiento clínico y contribuir a mejorar el abordaje de patologías que todavía hoy siguen suponiendo un importante reto para muchos pacientes".

UNA ALIANZA CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO

Coincidiendo con este décimo aniversario, Best Medical y SHC Medical renuevan su compromiso de seguir trabajando conjuntamente en nuevos proyectos de investigación, formación y divulgación científica. El objetivo es continuar avanzando en el conocimiento del Síndrome de Sensibilidad Central y otras patologías de difícil abordaje, así como desarrollar nuevas soluciones que contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas.

Diez años después, ambas entidades mantienen intacto el propósito con el que comenzó esta colaboración: seguir generando conocimiento, impulsar la innovación y contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de personas que conviven con enfermedades que todavía hoy requieren una mayor investigación, comprensión y visibilidad.