Latorre (PSOE Jaén): "Tenemos la oportunidad para salir del infierno en el que nos ha metido Moreno Bonilla"

Reunión del Comité Electoral del PSOE de Jaén - PSOE

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha convertido los servicios públicos de Andalucía en un infierno" las elecciones del 17 de mayo son "la oportunidad de salir de ese infierno".

"Podemos realizar protestas a las puertas de los centros de salud y hospitales, podemos denunciar el cierre de quirófanos o la falta de especialistas, pero donde vamos a tener la oportunidad de cambiar esto es en las urnas", ha dicho Latorre.

Ha avanzado que el PSOE de Jaén "tiene la maquinaria completamente engrasada", con sus 108 agrupaciones "activadas" para presentar "el mejor proyecto y los mejores candidatos y candidatas" al Parlamento andaluz.

"Andalucía y Jaén necesitan un gobierno que recupere los servicios públicos, que se comprometa con la vivienda y con los jóvenes, y que ponga a la provincia de Jaén en el mapa de las inversiones", ha dicho el dirigente socialista con motivo de la reunión del Comité Electoral del PSOE de Jaén.

Ha apuntado que "han sido cuatro años calamitosos para Jaén por el destrozo de la sanidad, la educación y la Dependencia", a cargo de un Juanma Moreno que eha definido como "el peor presidente de la historia de Andalucía".

"Lleva ocho años burlándose de la provincia de Jaén, con proyectos olvidados, incumplimientos electorales y actuaciones en el cajón desde 2019", ha afirmado Latorre. Por ello, ha subrayado que también son unas elecciones para "decirle al PP que ya basta de discriminación a Jaén", provincia que, según el PSOE, la Junta ha dejado "a la cola".

"Seguimos sin tener Ciudad Sanitaria ni Ciudad de la Justicia, seguimos sin un solo kilómetro nuevo de autovía, sin áreas logísticas y encima pretendiendo asfixiar a la Universidad de Jaén. No lo vamos a consentir", ha concluido Latorre.